Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata ottavi: Shakhtar Roma, Siviglia Manchester United

Risultati Champions League: diretta gol live score di Shakhtar Donetsk Roma e Siviglia Manchester United, l'andata degli ottavi di finale. Le squadre scendono in campo mercoledì 21 febbraio

21 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Eccoci pronti a vivere un’altra intensa giornata in Champions League 2017-2018: siamo arrivati al quarto e ultimo appuntamento con l’andata degli ottavi di finale. Conosciamo i risultati delle prime sei sfide, attendiamo gli ultimi due: ovviamente questa sera occhi puntati in particolar modo sulla seconda squadra italiana impegnata negli ottavi, con la speranza che la partita possa andare meglio rispetto a quella che aveva coinvolto la Juventus la scorsa settimana. Dunque Shakhtar Donetsk-Roma è una delle due sfide alle quali assisteremo dalle ore 20:45 di mercoledì 21 febbraio; l’altra si gioca al Ramon Sanchez Pizjuan ed è Siviglia-Manchester United. Un po’ di Italia anche qui: l’allenatore degli andalusi è Vincenzo Montella, che per di più sfida un José Mourinho che nelle due stagioni sulla panchina dell’Inter ha centrato il Triplete e vinto due scudetti.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (ANDATA OTTAVI)

SHAKHTAR DONETSK ROMA

Se la Roma fosse quella che ha giocato il girone eliminatorio di Champions League, non avremmo dubbi circa le sue possibilità al Metalist Stadion di Kharkiv; il problema è che da dicembre a oggi i giallorossi hanno vissuto un periodo di flessione che è costato l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia e la perdita di alcune posizioni nella classifica di Serie A, dove comunque sono ancora in corsa per il quarto posto. La Roma però è stata splendida in Europa fino a qui: ha ottenuto 4 punti contro il Chelsea schiantandolo all’Olimpico e rischiando di batterlo a Stamford Bridge, poi si è anche preso un pareggio interno contro l’Atletico Madrid che ha avuto l’effetto di infondere fiducia nella squadra. Eusebio Di Francesco ha fatto un grande lavoro e adesso ha buone possibilità di qualificarsi per i quarti. Dovrà però stare molto attento allo Shakhtar Donetks: forse gli ucraini non sono più quella scintillante squadra che sotto la guida di Mircea Lucescu aveva vinto la Coppa Uefa e si era anche proiettata ai quarti di Champions League, ma sta provando a risalire la corrente e, con una squadra come sempre con tanti brasiliani di qualità, ha giocato un ottimo girone eliminatorio riuscendo ad avere la meglio sul Napoli (battuto in casa). Una partita insomma da prendere con le molle.

SIVIGLIA MANCHESTER UNITED

I Red Devils sono definitivamente tornati? Forse sì, ma questo doppio confronto sarà ovviamente determinante per capire quanto davvero la squadra di Mourinho abbia ripreso una marcia in Europa che ultimamente era andata in crollo. La vittoria dell’Europa League è il motivo per cui la squadra inglese si trova in questa competizione; il primo campionato a Old Trafford per lo Special One non è andato secondo le aspettative. Questa sera il tecnico portoghese se la vede con un Siviglia che ha vinto cinque volte l’Europa League (o Coppa UEFA) e che non è troppo lontano dallo storico tris della gestione Unai Emery; tuttavia al piano di sopra gli andalusi non sono mai riusciti a fare il salto di qualità e un anno fa sono stati eliminati agli ottavi e proprio da una squadra inglese, l’incredibile Leicester. Adesso una partita davvero importante: in campionato Montella sta tentennando e sta facendo decisamente peggio del suo predecessore Eduardo Berizzo (esonerato a sorpresa), ma intanto ha portato il Siviglia in finale di Coppa del Re e dunque ad un passo da un trofeo importante, anche se l’avversario è il Barcellona che verrà affrontato a fine aprile al Wanda Metropolitano. C’è ancora tempo per quell’appuntamento: prima la Champions League, e chissà che non arrivi un’altra bella soddisfazione per un allenatore che è ancora giovane ma ha già messo in bacheca una Coppa Italia con il Milan.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (ANDATA OTTAVI)

ore 20:45 Shakhtar Donetsk-Roma

ore 20:45 Siviglia-Manchester United

