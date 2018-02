Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate e live score: le partite dei gironi A, B e D (oggi 21 febbraio 2018)

Risultati Serie D: classifiche aggiornate e live score delle partite del gironi A, B, e D oggi 21 febbraio 2018 in campo per un nuovo turno infrasettimanale dei dilettanti.

21 febbraio 2018 Michela Colombo

Risultati serie D (LaPresse)

Nuovo appuntamento con il campionato della Serie D, che torna in campo nell’ennesimo turno infrasettimanale della stagione, oggi mercoledì 21 febbraio 2018. Come al solito il fischio d’inizio su tutti i campi è stato fissato alle ore 14.30, ma rispetto agli altri appuntamenti, oggi saranno solo tre i gironi in campo. Fari puntati quindi sui gruppi A, B e D, ovvero quelli che fin dall’inizio della stagione hanno registrato un maggior numero di club iscritti, e che oggi vivranno quindi la 28^ giornata del campionato regolare. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio i match programmati in questo pomeriggio e le situazioni nelle rispettive classifiche.

IL GIRONE A

Saranno parecchie le partite da tenere d’occhio oggi per la 28^ giornata della girone A, dove pure la situazione ai piani alti della classifica appare molto incerta. In cima infatti resiste il Gozzano ma solo con 60 punti a bilancio e appena tre di vantaggio sul Como, che rimane in agguato nonostante il KO rimediato pochi giorni fa con Seregno. Lo scivolone infatti non ha demoralizzato i comaschi che pure oggi se la vedranno con il Chieri, quinta forza nella graduatoria.

IL GIRONE B

Appare nel confronto invece appena più determinata la situazione nella graduatoria del girone B, dove anche oggi si perpetua lo scontro a distanza tra Rezzato e Pro Patria. Il club biancoblu è ancora in testa vantando uno stata di forma invidiabile, registrando anche ben 58 punti a bilancio, 4 in più dei bustocchi per i quali è pesata la sconfitta contro il Pontisola. Va però ricordato che in questa 28^ giornata del girone B il Rezzato se la vedrà con Caravaggio, fermo alla settima posizione: la Pro Patria invece affronterà la Virtus Bergamo di ritorno da due successi di fila decisivi.

IL GIRONE D

E’ invece ormai netta fuga al vertice per il Rimini: i romagnoli infatti approcciano a questo turno della Serie D con la prima posizione a 61 punti totali finora guadagnati e 11 di vantaggio sui primi inseguitori. La compagine romagnola poi oggi pomeriggio affronterà il Vigor Carpaneto, fermo alla 12^ posizione in classifica e decisamente non un avversario insormontabile almeno sulla carta. Una nuova occasione di fuga quindi per il Rimini, che potrebbe di nuovo a staccare l’Imolese, seconda e pronta ad affrontare il Montevarchi (decimo nella graduatoria del girone D).

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

Girone A

Borgaro-Varesina

Borgosesia-Arconatese

Casale-Folgore Caratese

Castellazzo-Pro Sesto

Chieri-como

Inveruno-Olginatese

Pavia-Caronnese

Seregno-Calcio Derthona

Varese-Gozzano

Oltrepovoghera-Bra

1. Gozzano 27 19 3 5 45:19 60 2. Como 27 18 3 6 37:20 57 3. Caronnese 27 15 8 4 45:20 53 4. Pro Sesto 27 16 5 6 51:27 53 5. Chieri 27 12 11 4 42:25 47 6. Bra 27 12 8 7 37:30 44 7. Folgore Caratese 27 12 7 8 37:28 43 8. Inveruno 27 10 8 9 33:37 38 9. Borgosesia 27 9 7 11 28:29 34 10. Pavia 27 9 7 11 40:42 34 11. Olginatese 27 7 12 8 25:27 33 12. Borgaro 27 7 10 10 24:32 31 13. OltrepoVoghera 27 7 10 10 26:35 31 14. Varese 27 6 12 9 33:36 30 15. Varesina 27 7 9 11 22:31 30 16. Arconatese 27 7 6 14 23:39 27 17. Casale 27 5 11 11 30:36 26 18. Seregno 27 4 14 9 28:38 26 19. Calcio Derthona 27 3 8 16 14:39 17 20. Castellazzo 27 3 5 19 21:51 14

Girone B

Calcio Romanese-Lumezzane

Ciliverghe Mazzano-Pergolettese

Crema-Pontisola

Darfo Boario-Milano City

Grumellese-Caravaggio

Lecco-Scanzorosciate

Pro Patria-V Bergamo

Lvito Terme-Trento

Rezzato-Ciserano

1. Rezzato 26 18 4 4 59:24 58 2. Pro Patria 25 16 6 3 37:16 54 3. Pontisola 26 16 5 5 52:33 53 4. Pergolettese 25 14 7 4 43:26 49 5. Darfo Boario 26 14 6 6 40:19 48 6. Virtus Bergamo 26 14 3 9 37:28 45 7. Caravaggio 26 11 5 10 33:35 38 8. Lecco 26 10 7 9 30:28 37 9. Milano City 25 9 8 8 35:30 35 10. Levico Terme 26 9 7 10 31:34 34 11. Ciliverghe Mazzano 26 9 6 11 33:32 33 12. Lumezzane 26 9 5 12 26:38 32 13. Crema 25 8 5 12 29:33 29 14. Scanzorosciate 25 8 5 12 29:35 29 15. Trento 25 8 3 14 26:47 27 16. Ciserano 26 4 11 11 28:41 23 17. Dro 26 4 9 13 23:45 21 18. Grumellese 25 5 4 16 21:41 19 19. Calcio Romanese 25 2 4 19 22:49 10

Girone D

Forlì-Sasso Marconi

Imolese-Montevarchi

Lentigione-Correggese

Mezzolara-Trestina

Sammaurese-Forenzuola

Sangiovannese-Pianese

Tuttocuoio-Romagna C

Vigor Carpaneto-Rimini

Villabiagio-Castelvetro

Colligiana-Vivi Altotevere

1. Rimini 27 18 7 2 48:24 61 2. Imolese 27 15 5 7 50:31 50 3. Villabiagio 27 15 4 8 42:31 49 4. Fiorenzuola 27 12 11 4 38:22 47 5. Forlì 27 12 8 7 41:33 44 6. Lentigione 27 11 9 7 30:20 42 7. Sangiovannese 27 11 8 8 26:25 41 8. Romagna Centro 27 10 10 7 33:26 40 9. Sammaurese 27 11 6 10 23:20 39 10. Montevarchi Calcio 27 10 7 10 31:28 37 11. Pianese 26 8 11 7 34:26 35 12. Vigor Carpaneto 27 8 10 9 36:35 34 13. Sasso Marconi 26 7 9 10 24:37 30 14. Castelvetro 27 7 7 13 33:42 28 15. Trestina 27 7 7 13 25:41 28 16. Mezzolara 27 5 11 11 23:32 26 17. Tuttocuoio 27 6 8 13 18:27 26 18. Correggese 27 5 10 12 24:36 25 19. Colligiana 27 7 3 17 21:45 24 20. Vivi Altotevere 27 5 7 15 29:48 22

© Riproduzione Riservata.