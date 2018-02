Shakhtar Roma/ Streaming video e diretta tv Canale 5 probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Shakhtar Donetsk-Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League che vede i giallorossi impegnati in Ucraina.

21 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Shakhtar Donetsk-Roma, LaPresse

Shakhtar Donetsk-Roma, diretta dall'arbitro scozzese William Collum, mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sfida molto interessante, con la Roma che punta a vendicare l'eliminazione agli ottavi di finale di sette anni fa. I giallorossi tornano a giocare in Europa forti del primo posto conquistato nella fase a gironi in un raggruppamento estremamente difficile, precedendo il Chelsea e l'Atletico Madrid retrocesso in Europa League. Dall'altra parte lo Shakhtar si è guadagnato la qualificazione ai danni del Napoli di Maurizio Sarri. Gli ucraini hanno ripreso solo venerdì scorso il loro campionato nazionale, battendo cinque a zero il Chernomorets di Odessa e mantenendo la testa della classifica, con una partita giocata in più e tre punti di vantaggio rispetto alla Dinamo Kiev.

La Roma è invece reduce da tre vittorie consecutive contro Verona, Benevento e Udinese, un calendario non impossibile ma che ha aiutato i giallorossi a ripartire e a riprendersi il terzo posto in classifica, fondamentale per qualificarsi nella prossima fase a gironi di Champions League. Sulla carta la squadra di Di Francesco potrebbe considerarsi favorita, ma non va dimenticato come lo Shakhtar sia riuscito a giocare un brutto scherzo al Napoli, battendo all'ultima, decisiva giornata un Manchester City zeppo di riserve. In casa lo Shakhtar ha vinto tutte e tre le partite di Champions disputata, perdendo in questa stagione solo due incontri di campionato, quello contro la Dinamo Kiev e quello del 17 novembre scorso, a sorpresa, contro una formazione di metà classifica, l'Oleksandriya.

SHAKHTAR DONETSK ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Shakhtar Donetsk Roma si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5 e sul digitale terrestre pay di Mediaset Premium, con tutti gli abbonati che potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD. Telecronaca di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Aldo Serena; da bordo campo avremo contributi e interviste di Francesca Benvenuti e Daniele Miceli. Per chi vorrà seguire il match in diretta streaming video via internet, ci si potrà collegare sul sito play.mediasetpremium.it, ma anche su mediaset.it/canale5 per la visione in chiaro sul web del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SHAKHTAR DONETSK ROMA

Il match si giocherà all'OSC Metalist di Kharkiv e queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo. I padroni di casa dello Shakhtar Donetsk schiereranno il portiere Pyatov tra i pali, Butko in posizione di terzino destro e il brasiliano Ismaily terzino sinistro, con il georgiano Khocholava e Kryvtsov al centro della retroguardia. A centrocampo, l'altro brasiliano Alan Patrick farà coppia con Stepanenko come vertice arretrato della retroguardia, mentre in avanti i brasiliano Bernard, Taison e Marlos (quest'ultimo naturalizzato ucraino) supporteranno l'unica punta di ruolo, l'argentino Ferreyra. Risponderà la Roma con il numero uno brasiliano Alisson alle spalle di una difesa a quattro con il serbo Kolarov esterno sinistro, Florenzi esterno destro e l'argentino Fazio e il greco Manolas schierati come difensori centrali. A centrocampo De Rossi, il belga Nainggolan e Pellegrini formeranno il terzetto titolare, in avanti spazio ad El Shaarawy e al turno Under assieme al centravanti bosniaco Dzeko.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il 4-2-3-1 del tecnico portoghese dello Shakhtar Donetsk, Fonseca, potrà essere replicato dal 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, capace di far cambiare pelle in corsa alla sua Roma nelle ultime partite. Le due squadre si ritrovano di fronte in Champions League a sette anni di distanza dall'ultima volta, negli ottavi di finale della stagione 2010/11. Gli ucraini ottennero una doppia vittoria, passando per tre a due all'Olimpico, con i gol di Jadson, Douglas Costa e Luiz Adriano, e vincendo poi tre a zero in casa grazie alle reti di Hubschman, Willian ed Eduardo. Nella fase a gironi dell'edizione 2006/07 la Roma ha vinto quattro a zero all'andata all'Olimpico, con le reti di Taddei, Totti, De Rossi e Pizarro, per poi perdere di misura al ritorno in Ucraina a causa di un gol di Marica.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse quotano in maniera molto equilibrata il match, con la vittoria interna degli ucraini fissata a 2.50 da William Hill, mentre Unibet moliplica per 3.00 quanto investito sul successo giallorosso in trasferta. Pareggio offerto a 3.25 da Betclic. Le quote sui gol realizzati vedono l'over 2.5 quotato 2.04 da Bet365, che quota 1.75 l'under 2.5.

