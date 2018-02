Siviglia-Manchester United/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siviglia-Manchester United: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League che vede Montella sfidare Mourinho.

21 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Siviglia-Manchester United, LaPresse

Siviglia-Manchester United, diretta dall'arbitro francese Clément Turpin, mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo un periodo di assestamento piuttosto faticoso, il Siviglia di Vincenzo Montella ha iniziato a correre, conquistando come primo obiettivo tangibile stagionale la finale di Copa del Rey, da disputare in patria contro il Barcellona, dopo la vittoria nel doppio confronto di semifinale contro il Leganes. L'ultimo successo interno in casa del Las Palmas ha invece portato gli andalusi al quinto posto nella Liga, pur a sei (e potenzialmente nove, vista la partita in più giocata) punti dal Real Madrid quarto in zona Champions. Gli ultimi risultati hanno visto comunque il Siviglia perdere solo una delle ultime nove partite ufficiali, la trasferta sul campo dell'Eibar.

Il Manchester United di Mourinho è avvertito, gli inglesi hanno battuto in FA Cup l'Huddersfield sabato scorso, ma in campionato sono reduci dalla sconfitta esterna di Newcastle che li ha riportati, pur mantenendo il secondo posto in classifica in Premier League, a sedici punti di distacco dai cugini del City, straripanti primi della classe in Inghilterra. Un risultato che dunque porta lo United a concentrare grandi ambizioni su un'Europa che appare difficile da conquistare, anche se rispetto al Siviglia i Red Devils hanno operato investimenti massicci sulla squadra.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Siviglia Manchester United si potrà seguire in diretta tv sul digitale terrestre pay di Mediaset Premium, con tutti gli abbonati che potranno sintonizzarsi sul canale Premium Sport 2 HD. Per chi vorrà vedere il match in diretta streaming video via internet, ci si potrà connettere sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni che si scontreranno allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. I padroni di casa spagnoli scenderanno in campo con Sergio Rico tra i pali, Jesus Navas sull'out difensivo di dstra e il messicano Layun sull'out difensivo di sinistra, mentre i centrali di difesa saranno l'argentino Mercado e il francese Lenglet, con il suo connazionale N'Zonzi e l'altro argentino Pizarro playmaker arretrati di centrocampo. Sarabia, l'argentino Correa e l'italiano Franco Vazquez sosterranno offensivamente il centravanti transalpino Ben Yedder. Risponderà il Manchester United con il numero uno spagnolo De Gea alle spalle del colombiano Valencia e di Shaw, rispettivamente esterni di difesa a destra e a sinistra, con l'argentino Rojo e Smalling centrali della retroguardia. A centrocampo McTominay e il serbo Matic copriranno le spalle a Lingard, l'altro spagnolo Juan Mata e il cileno Alexis Sanchez, mentre il belga Romelu Lukaku sarà schierato come unica punta di ruolo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari scelti dai due allenatori, il 4-2-3-1 sarà la scelta tattica sia per il tecnico italiano del Siviglia, Vincenzo Montella, sia per il portoghese José Mourinho, mister dello United. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo un'amichevole del 2013, disputata il 9 agosto, con gli andalusi che ebbero la meglio per tre a uno con i gol di Vitolo, Marin e Rabello, mentre gli inglesi andarono a segno con Valencia.

QUOTE E SCOMMESSE

Quote equilibratissime rilasciate dai bookmaker per le scommesse sul match, con successo interno del Siviglia quotato 3.00 da William Hill, che propone invece a 2.62 l'eventuale successo esterno degli inglesi. Per Bet365, pareggio quotato 3.25, mentre Unibet offre le quote di over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente 2.17 e 1.72.

