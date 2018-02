Sofia Goggia/ Medaglia d'oro discesa libera: la bergamasca entra nella storia (Olimpiadi Invernali 2018)

Sofia Goggia: medaglia d'oro per l'azzurra nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali 2018. La finanziera entra nella storia a Pyeongchang, battendo Mowinckel e Vonn.

21 febbraio 2018 Michela Colombo

Sofia Goggia (LaPresse)

Sofia Goggia ci regala l’ennesima soddisfazione, vincendo la medaglia d’oro nella discesa libera di questa notte a Pyeongchang, uno degli appuntamenti più attesi delle Olimpiadi Invernali 2018. Dopo i tanti cambiamenti nel calendario ufficiale per via delle condizioni meteo avverse alle piste sul Joengseon Alpine center e qualche risultato non adeguato alle aspettative anche lo sci alpino si è tinto di azzurro. Dopo i tanti successi ottenuti in stagione nella Coppa del Mondo di sci (dove la Goggia è leader della classifica della discesa libera), la finanziera di Bergamo non delude le aspettative, benchè una brutta botta al ginocchio poteva far temere il peggio. Per Sofia Goggia questa è la prima medaglia olimpica, che arriva nella una prima Olimpiade invernale vissuta, visti tanti infortuni subiti negli ultimi anni. Ora è giunto il grande riscatto p.er la bergamasca, che sale quindi sul primo gradino del podio dopo una prova davvero eccezionale. La finanziera poi con questo oro entra nella storia: prima di lei, mai nessuno italiana aveva vinto un tale riconoscimento nella disciplina.

LA GARA DI SOFIA GOGGIA

Andiamo ora a ripercorre la gara della sciatrice azzurra, vincitrice della medaglia d’oro a Pyeongchang 2018, che ha avuto luogo nella notte italiana e per la precisione alle 3.00 del mattino. Allo Jeongseong Alpine Center la prima atleta della discesa libera si è presentata al cancelletto di partenza alle ore 11.00 in Corea del sud, ma tutti i fan italiani che hanno fatto nottata, non hanno dovuto attendere molto per vedere l’impresa di Sofia Goggia. La bergamasca infatti si è presentata al via con il pettorale numero 5 e ci ha messo poco a realizzare il miglior tempo con la sua solita sciata agile, veloce e coraggiosa, condotta sempre spingendo al massimo. Il risultato al traguardo è eccezionale, ovvero il 1.39.2 sulla pista che già nel mondiali 2017 gli aveva concesso la vittoria. Nella discesa libera però Sofia Goggia ha un palmares di avversarie davvero importante: ecco che con il pettorale numero 7 è poi scesa Lindsey Vonn, la rivale numero 1 dell’azzurra, che alla fine raggiungerà solo il terzo posto a +0.47 dall’italiana e la medaglia di bronzo. L’argento andrà poi alla norvegese Ragnhild Mowinckel, già salita al secondo gradino del podio nella prova dello slalom gigante pochi giorni fa. Nella top ten della finale anche Tina Weirather, Alice McKennis, Corinne Suter, Breezy Johnson, Michelle Gisin, Viktoria Rebensburg e Ramona Sierbenhofer

