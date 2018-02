Video/ Bayern Besiktas (5-0): highlights e gol della partita. Che colpo per Rodriguez! (Champions League)

Video Bayern Besiktas (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della partita per l'andata degli ottavi di Champions League. Doppiette di Lewanowski e Muller.

21 febbraio 2018 - agg. 21 febbraio 2018, 10.45 Alessandro Rinoldi

Video Bayern Besiktas, Champions League (Foto LaPresse)

Grande vittoria del Bayern Monaco in Champions League, nella sfida contro il Besiktas, andata degli ottavi di finale. Un successo macchiato però da un piccolo incidente capitato ad uno degli uomini di punta dei bavaresi, il nazionale colombiano James Rodriguez. Il ragazzo ex Real Madrid è stato infatti colpito da un pallone al volto calciato da un proprio compagno di squadra, Muller, che l’ha centrato ovviamente in modo involontario. Tra l’altro lo stesso gioiello sudamericano ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco anzitempo per via di un problema muscolare, e al 44esimo del primo tempo Heynckes è stato così costretto a sostituirlo, facendo entrare Arjen Robben. Una serata quindi davvero sfortunata per il colombiano, con la speranza ovviamente che lo stesso possa tornare a calcare i campi da gioco il prima possibile. Clicca qui per vedere il video con il colpo al volto di Rodriguez (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

VIDEO BAYERN MONACO-BESIKTAS, I GOL E GLI HIGHLIGHTS

All'Allianz Arena il Bayern Monaco supera con un 5 a 0 senza appello il Besiktas, ormai virtualmente eliminato dalla competizione. Nel primo tempo gli attacchi dei padroni di casa vengono contenuti bene dalla difesa ospite che però commette un errore al 16', quando Vida, nel tentativo di rimediare all'appoggio sbagliato di Hutchinson, lascia i suoi compagni in inferiorità numerica rimediando un cartellino rosso diretto per fallo da ultimo uomo su Lewandowski . Serve dunque l'ennesimo spunto di Muller per sbloccare la situazione al 43', approfittando del tocco ravvicinato del suo compagno Alaba. Prima dell'intervallo c'è spazio pure per la prematura sostituzione di James Rodriguez, rimpiazzato da Robben già dal 44' a causa di un infortunio muscolare. Il secondo tempo è tutto di marca Bayern a cominciare dal raddoppio di Coman, su assist di Lewandowski, al 52' e dalla doppietta di Muller, firmata al 66' su suggerimento di Kimmich. Ci pensa quindi la doppietta di Lewandowski ad affondare le aquile bianconere tra il 79' e l'88'.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Bayern Monaco abbia surclassato gli avversari a cominciare dal possesso palla, favorevole con il 66%, supportato da una maggiore precisione nei passaggi, l'86% contro il 69% di appoggi realizzati a fronte dei 480 su 561 e 180 su 260 completati. I turchi, pur avendo recuperato più palloni, 44 a 41, hanno patito molto la fase offensiva dei tedeschi, dove lascia a bocca aperta il 34 a 6 nelle conclusioni complessive, delle quali 13 a una nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Bayern è stato più falloso del Besiktas visto il 16 a 14 negli interventi irregolari e l'arbitro romeno Hategan, oltre ad aver espulso Vida con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Lewandowski da un lato, Quaresma, Pepe e Tosic dall'altro.

