Video/ Chelsea Barcellona (1-1): highlights e gol della partita. La prova di Hazard (Champions League, ottavi)

Video Chelsea Barcellona (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita degli ottavi di Champions League. Messi riapre la sfida allo Stamford Bridge al 75'.

21 febbraio 2018 - agg. 21 febbraio 2018, 10.53 Alessandro Rinoldi

Finisce uno a uno il primo round fra il Chelsea e il Barcellona. Allo Stamford Bridge, l’andata degli ottavi di finale di Champions, termina in perfetta parità, e al gol di Willian replica il solito Messi. Fra i più pericolosi fra le fila dei Blues, oltre all’autore della rete, anche Eden Hazard, con il nazionale belga che ha dato vita alla solita prestazione di enorme qualità. Lo stesso trequartista dei londinesi, ha poi parlato così al termine del match, in ottica gara del ritorno al Camp Nou: «Questo risultato non ci permette di impostare una partita difensiva in Spagna, altrimenti, saremmo davvero in pericolo. Andremo lì cercando di vincere, anche perché dobbiamo segnare, e proveremo a dare vita alla partita perfetta, come abbiamo già fatto ieri sera, al di là di un solo errore commesso». Poi Hazard ha aggiunto e concluso: «E’ questa la differenza nel giocare contro il Barcellona: con loro un piccolo errore lo paghi caro». Clicca qui per vedere il video con la prestazione ai raggi x della stella del Chelsea. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

A Stamford Bridge il Chelsea viene fermato dal Barcellona con un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo i londinesi cercano di imporsi sin dagli istanti iniziali della sfida con Hazard ma è Paulinho a risollevare gli ospiti, mancando lo specchio della porta con un colpo di testa al 16'. Il momento propizio ai blaugrana viene interrotto dal doppio palo colpito da Willian al 33' ed al 41', intervallati dalla nuova deviazione aerea di Piqué al 38'. Nel secondo tempo ci pensa proprio Willian a sbloccare la situazione al 62' con una conclusione da fuori area sull'appoggio di Hazard ma, al 75', Marcos Alonso, tramite uno sconsiderato passaggio orizzontale, spreca tutto regalando palla ad Iniesta, pronto a fornire l'assist vincente per il pareggio definitivo di Messi, al primo centro in carriera contro il Chelsea.

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, nonostante il 68% di possesso palla favorevole al Barcellona, supportato pure da una maggiore precisione nei passaggi a fronte del 90% contro il 74% di appoggi completati con 778 su 868 e 246 su 222, la partita sia stata sostanzialmente equilibrata. I Blues hanno infatti recuperato più palloni dei blaugrana, 55 a 47, e, in fase offensiva, sono stati più pericolosi con 10 tiri complessivi contro i 7 avversari, 2 a testa nello specchio della porta senza dimenticare i due pali centrati da Willian. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Chelsea è stata la formazione più fallosa visto il 17 a 13 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro turco Cakir ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Rudiger e Morata da un lato, Rakitic, Suarez e Busquets dall'altro.

