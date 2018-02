Arianna Fontana, short track/ Olimpiadi PyeongChang: caccia alla finale (e alla medaglia) nei 1000 metri

Arianna Fontana, short track ,Olimpiadi PyeongChang: caccia alla finale (e alla medaglia) nei 1000 metri. L’atleta valtellinese cerca il suo terzo successo in questi Giochi Olimpici

Arianna Fontana a caccia di una nuova medaglia - LaPresse

Grande attesa in casa Italia per la finale dei 1000 metri dello short track. In pista vi sarà infatti l’azzurra Arianna Fontana, l’atleta fino ad oggi più medagliata in queste olimpiadi invernali di PyeongChang, avendo portato a casa già un oro in singolo, e un argento nella staffetta. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 11:15 circa, quando inizierà il programma con i quarti di finale, con la valtellinese che sarà impegnata nella seconda batteria. Dalle ore 11:51, se tutto andrà bene, spazio alle semifinali, e quindi la finalissima a partire dalle ore 12:30 circa, minuto più, minuto meno.

COME VEDERE ARIANNA FONTANA IN DIRETTA TV STREAMING

L’evento sarà friubile ovviamente in diretta tv e streaming. Come al solito, la Rai, manderà in onda le immagini della gara, con collegamento a partire appunto da dopo le 11:00 di questa mattina, fra circa un’ora. Per seguire l’attesa sfida non dovrete fare altro che collegare il vostro televisore al numero 57 del digitale terrestre, per la diretta tv in alta definizione. Chi invece volesse seguire la finale dei 1000 metri dello short track in diretta streaming, quindi comodamente attraverso il proprio personale computer, tablet o smartphone, potrà semplicemente collegarsi all’indirizzo rai.tv e seguire il canale dedicato, appunto, Rai Sport. Per tutti gli altri, vi ricordiamo gli aggiornamenti pubblicati sulle pagine Facebook, Twitter e Instagram delle Olimpiadi, nonché della federazione italiana.

CACCIA ALLA TERZA MEDAGLIA

Come detto prima, la 27enne Arianna Fontana è l’atleta fino ad ora che ha vinto più medaglie nella nazionale italiana in queste Olimpiadi della Corea del Sud. La portabandiera ha infatti trionfato lo scorso 13 febbraio nello short track da 500 metri, vincendo l’oro e stabilendo il nuovo record olimpico e il nuovo primato personale. Quindi il 21 febbraio, medaglia d’argento nella staffetta 3000 metri, chiudendo la gara al cardiopalma dietro i padroni di casa delle coreane. Obiettivo della 27enne di Sondrio, ripetere il tris di quattro anni fa, durante le Olimpiadi di Sochi, in Russia. Esattamente 48 mesi orsono, infatti, l’azzurra ottenne tre medaglie, leggasi l’argento nei 500 metri, quindi i due bronzi nei 1500 e nella staffetta a 3000.

© Riproduzione Riservata.