Arsenal-Ostersunds/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arsenal-Ostersunds: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League con i gunners che hanno già ipotecato gli ottavi.

22 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Arsenal-Ostersunds, LaPresse

Arsenal-Ostersunds, diretta dall'arbitro xxx, si disputerà all'Emirates Stadium giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 21.05, si tratta di un match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-18. Per i gunners il secondo atto della doppia sfida contro l'Ostersunds dovrebbe trattarsi di una pura formalità, poiché la squadra di Arsene Wenger ha già ampiamente sbrigato la pratica nel match d'andata che si è disputato in terra svedese e che ha visto l'Arsenal prevalere nettamente per 3 a 0, dunque sarà decisamente improbabile per gli uomini di Potter ribaltare quella che ha il sapore di una sentenza anticipata. Wenger potrà quindi approfittarne per far riposare gli uomini maggiormente impiegati dall'inizio del campionato e dare una chance a chi ha visto poco il terreno di gioco, per gli svedesi c'è invece la possibilità di uscire a testa alta dall'Europa League, dopo esserne stati tra le sorprese positive della fase a gironi, cercando magari di fare buona figura in uno dei palcoscenici più celebri del calcio mondiale.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Si potrà assistere alla diretta tv dell'incontro Arsenal Ostersunds sul canale 253 di Sky Calcio che proporrà integralmente la partita sulla sua piattaforma satellitare, in alternativa è disponibile la diretta streaming video su Sky Go che dà agli abbonati la possibilità di guardarla su smartphone e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARSENAL OSTERSUNDS

L'Arsenal si presenterà in campo con il seguente undici: tra i pali ci sarà Ospina con Cech che dovrebbe osservare un turno di riposo, sulle corsie esterne vedremo i terzini Bellerin e Kolasinac che assisteranno i centrali Mustafi e Holding nella fase difensiva; la linea mediana sarà appannaggio di Elneny e Wilshere, davanti a loro i trequartisti Mkhitaryan, Ozil e Maitland-Niles che guarderanno le spalle all'unica punta Welbeck che potrà indossare una maglia da titolare approfittando delle assenze di Lacazette (infortunato) e Aubameyang (che non può giocare in Europa League con la maglia dei gunners, avendo già disputato la Champions con il BVB in questa stagione). Nelle fila dell'Ostersunds vedremo dal primo minuto il portiere Keita, i terzini Widgren e Mukiibi, i centrali difensivi Pettersson e Papagiannopoulos, i mediani Nuori e Tekie, i centrocampisti Sema ed Edwards, i centravanti Gero e Hopcutt.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Arsene Wenger è un allenatore (nel suo caso sarebbe meglio dire manager) a cui piace giocare a viso aperto, non a caso in questa stagione ha adoperato spesso il 4-2-3-1, mentre Graham Potter invece adopera un tradizionale 4-4-2 che però gli ha consentito di fare molta strada nella sua esperienza sulla panchina dell'Ostersunds. L'unico precedente tra queste due squadre risale a giovedì scorso e ha visto l'Arsenal battere nettamente la formazione svedese per 3 a 0, ipotecando l'accesso agli ottavi di Europa League.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker non hanno assolutamente dubbi e danno l'Arsenal come il grande favorito per la vittoria, l'1 dei gunners viene infatti dato ad appena 1,25 su WilliamHill, quote altissime per il 2 degli svedesi, Bwin propone una vincita pari a 12,50 volte la posta in palio mentre Unibet offre una quota di 6,25 per il pareggio. Bet365 ritiene inoltre che possa finire in goleada e ha quindi fissato per l'Over una quota di 1,47 e per l'Under una di 2,60. Il risultato esatto di 4 a 0 in favore della compagine di Wenger viene dato ad appena 11,00 su Betclic, giustamente Unibet non accetta giocate sulla qualificazione dell'Arsenal agli ottavi che ormai viene data per scontato.

