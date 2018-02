Atalanta Borussia Dortmund/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Borussia Dortmund: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Dea tenta la grande impresa nei sedicesimi di Europa League

22 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Borussia Dortmund, Europa League (Foto LaPresse)

Atalanta Borussia Dortmund sarà diretta dallo spagnolo Jesus Gil Manzano; alle ore 21:05 di giovedì 22 febbraio scatta il momento della verità per la Dea, chiamata nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018 a ribaltare la sconfitta dell’andata. Un’Atalanta gagliarda e senza alcun timore legato a inesperienza o differenza di blasone, che ha cullato addirittura la vittoria nel tempio del Westfalenstadion; alla fine ha perso, ma è uscita dalla Ruhr tra tantissimi applausi e soprattutto con la consapevolezza di potercela fare. Ribaltare il risultato è alla portata, soprattutto se consideriamo che in questa edizione di Europa League la squadra di Gian Piero Gasperini ha sempre vinto a Reggio Emilia (gioca le partite interne al Mapei Stadium). Attenzione però al Borussia Dortmund, che al di là della tradizione e di quanto fatto in anni recenti pare rivitalizzata dalla cura di Peter Stoger, ha ritrovato alcuni giocatori chiave e rimane comunque favorito per il passaggio del turno. Tuttavia sarà una partita vera, con la speranza che sia l’Atalanta a volare agli ottavi.

ATALANTA BORUSSIA DORTMUND, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovete andare su Sky Sport 3 oppure su Sky Calcio 1, dove il codice d’acquisto per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio è 411553. In assenza di un televisore ci sarà come sempre la possibilità di assistere alla partita di Europa League su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Basterà attivare la diretta streaming video che viene garantita dall’applicazione Sky Go, garantita per gli abbonati e per il cui servizio non sono richiesti costi aggiuntivi (per ogni abbonamento si possono collegare fino a due dispositivi).

IL CONTESTO

La sconfitta per 3-2 lascia l’Atalanta in piena corsa per gli ottavi: per qualificarsi la Dea ha bisogno di un semplice 1-0, e andrebbe bene anche subire un gol a patto di segnarne almeno due. L’Atalanta deve necessariamente vincere, ma i due gol che Josip Ilicic ha infilato al Signal Iduna Park sono quanto di più prezioso ci possa essere, perchè valgono doppio e consentiranno agli orobici di qualificarsi con il risultato minimo. Per di più è difficile immaginare un Borussia Dortmund che si presenti a Reggio Emilia nel mero tentativo di difendere il risultato acquisito all’andata; questo lascerà inevitabilmente spazi per le micidiali ripartenze della Dea, già efficaci all’andata. A questa partita l’Atalanta si presenta con un pareggio ottenuto a Firenze che le ha fatto leggermente perdere contatto rispetto al sesto posto in Serie A, mentre il Dortmund ha vinto sul campo del Borussia Monchengladbach e, cosa più importante, ha ritrovato il gol di Marco Reus che può essere il giocatore determinante anche in questo sedicesimo di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BORUSSIA DORTMUND

La scelte dell’Atalanta dovrebbero essere chiare: lo si è visto domenica pomeriggio con l’ampio turnover voluto da Gasperini per affrontare la Fiorentina. Tornano tanti titolari: la difesa rispetto al Franchi cambierà in maniera quasi totale, l’unico confermato sarà Caldara con il rientro dei fidati Rafa Toloi e Andrea Masiello, mentre il portiere sarà Etrit Berisha. Sugli esterni fuori Castagne e Gosens, che comunque si fanno sempre trovare pronti quando sono chiamati in causa: a destra si posizionerà Hateboer con Spinazzola dall’altra parte, inutile dire che il loro compito sarà determinante. Al centro, due diverse soluzioni che dipendono anche da come sarà schierato l’attacco: con Ilicic da seconda punta in appoggio al Papu Gomez ci sarà un mediano in più, dunque De Roon e Freuler in campo contemporaneamente con Cristante spostato sulla trequarti. Altrimenti, Ilicic qualche passo più indietro, dentro Petagna e Cristante al centro del campo. Il Borussia Dortmund potrebbe confermare l’undici visto al Signal Iduna Park: davanti allo svizzero Burki ci saranno Omer Toprak e Papastathopoulos con Piszczek schierato a destra e Toljan dall’altra parte. Mediana a tre con il tuttofare Gonzalo Castro a unire i reparti, Marco Reus ad aumentare sensibilmente qualità e peso offensivo, Weigl favorito su Sahin per la cabina di regia. Davanti, qualità e velocità: Pulisic e Schurrle sono ancora favoriti su Gotze - senza dimenticarsi che anche Reus può giocare come esterno - naturalmente la prima punta sarà quel Batshuayi che con la maglia del Borussia Dortmund ha già segnato tanto nelle prime apparizioni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’Atalanta ha sempre vinto in casa in questa Europa League: l’agenzia di scommesse Snai che ha tracciato i pronostici per questa partita lo ricorda, e dice che la squadra favorita al Mapei Stadium è la Dea. La quota posta sul segno 1, che identifica la vittoria dell’Atalanta, vale 2,30 mentre per il segno 2, quello ovviamente per il successo esterno del Borussia Dortmund, siamo a 2,95. La quota su 1X2 finale con la possibilità maggiore di guadagno è quella sul pareggio, eventualità per la quale dovrete giocare il segno X: in questo caso la vostra vincita sarebbe di 3,55 volte la cifra che avrete investito per il ritorno dei sedicesimi.

