Athletic Bilbao Spartak Mosca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Athletic Bilbao Spartak Mosca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Baschi vicini alla qualificazione agli ottavi di Europa League

22 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Athletic Bilbao Spartak Mosca, Europa League (Foto LaPresse)

Athletic Bilbao Spartak Mosca, che sarà diretta dal tedesco Tobias Stieler, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 22 febbraio: ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018 al San Mamès, dove però il discorso legato al passaggio del turno è sostanzialmente chiuso. Una settimana fa l’Athletic ha dominato: una vittoria per 3-1 nel freddo di Mosca che ha fatto pendere il piatto basco nella bilancia dei sedicesimi. La squadra di Cuco Ziganda guarda con totale fiducia a questo ritorno: magari non con tranquillità perchè nel calcio è tutto possibile, ma per ribaltare il risultato e volare agli ottavi lo Spartak avrebbe bisogno di vincere con tre gol di scarto, oppure con due ma a patto di segnarne almeno quattro. Per quanto si è visto lo scorso giovedì è davvero difficile che si possa verificare una simile eventualità, ma staremo a vedere in che modo i russi approcceranno la partita nei primi minuti, cosa che potrebbe darci un’indicazione riguardo l’andamento del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Athletic Bilbao Spartak Mosca non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv dalla televisione satellitare; per la sfida del San Mamès non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, e allora per essere informati sull’esito del match, e al tempo stesso avere il quadro completo di quanto succede sugli altri campi, l’appuntamento riservato agli abbonati Sky è con il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio offre in tempo reale gli highlights e le fasi salienti di tutte le partite che si giocano in prima serata per il ritorno dei sedicesimi di finale.

IL CONTESTO

L’Athletic Bilbao si conferma una sorta di mina vagante in Europa: pensare che in campionato non vince dal 7 gennaio e da allora ha collezionato quattro pareggi e due sconfitte, retrocedendo fino alla quattordicesima posizione di una Liga dalla quale deve stare quasi attento a non retrocedere (anche se ha 10 punti di vantaggio sulla terzultima). In campo internazionale i baschi, già finalisti nel 2012, hanno invece il vento in poppa e lo hanno anche dimostrato nella partita di andata: come detto un dominio, solo parzialmente rovinato dal gol subito nel finale che non ha permesso di chiudere definitivamente i conti. Lo Spartak Mosca è stato anche in corsa per un posto negli ottavi di Champions League: aveva rifilato cinque gol al Siviglia, ma poi la squadra di Massimo Carrera ha progressivamente perso smalto ed è così arrivata a questo risultato negativo, che di fatto la pone fuori dall’Europa a meno di una clamorosa rimonta. Vanno meglio le cose in campionato: lo Spartak, imbattuto da metà agosto, ha vinto le ultime cinque partite e si è rilanciato anche in chiave titolo, pur se dovrebbe scommettere sul crollo della Lokomotiv Mosca che ha 8 lunghezze da difendere.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO SPARTAK MOSCA

E’ possibile che le formazioni della partita al San Mamès siano le stesse che abbiamo visto alla Otkrytie Arena: di sicuro non ha bisogno di cambiare Cuco Ziganda, a meno che non consideri questo ritorno una formalità. Ad ogni modo possiamo ipotizzare un paio di modifiche: Benat Extebarria può far rifiatare Mikel Rico in mezzo al campo, davanti invece uno tra Raul Garcia e capitan Susaeta può lasciare spazio a Sabin Merino. Per il resto dovremmo vedere ancora Herrerin tra i pali (preferito in coppa a Kepa), con De Marcos da terzino destro e Lekue a sinistra, al centro Yeray Alvarez con Etxeita. In mezzo ci sarà comunque Iturraspe; davanti gli unici due sicuri del posto sembrano essere Inaki Williams e lo straordinario Aritz Aduriz, giunto a 7 gol in questa edizione di Europa League. Nello Spartak Mosca avremo invece Rebrov tra i pali, protetto da Tasci e Kutepov come centrali e da Eshchenko e Kombarov che saranno i due terzini; per aumentare la produttività offensiva Massimo Carrera potrebbe puntare su Pasalic al fianco di Fernando, o magari addirittura su un adattato Sofiane Hanni in mediana. Sulle corsie laterali Samedov insidia la maglia di Melgarejo mentre Promes dovrebbe essere regolarmente schierato a sinistra, Luz Adriano sarà invece la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Non poteva che essere l’Athletic Bilbao la squadra favorita, anche tenendo conto della partita di andata: secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha stilato le quote e il pronostico per questa partita, la vittoria della formazione basca al San Mamès ha un valore di 1,85 (è la quota associata al segno 1) laddove per il successo fuori casa dello Spartak Mosca, per il quale dovrete giocare il segno 2, la vincita sarebbe di 4,25 volte la posta. E’ come al solito il segno X che dovrete giocare in caso di pareggio, ricordando che in questo caso il passaggio del turno andrebbe comunque all’Athletic: il guadagno su questa puntata sarebbe pari a 3,60 volte la somma che ciascuno avrà deciso di investire.

