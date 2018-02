Atletico Madrid-Copenaghen/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atletico Madrid-Copenaghen: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League in programma al Wanda Metropolitano.

22 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Atletico Madrid-Copenaghen, LaPresse

Atletico Madrid-Copenaghen si gioca giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 19.00, sarà una delle sfide del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il match appare francamente senza storia dopo il quattro a uno rifilato dai Colchoneros ai danesi al Parken Stadion di Copenaghen. Nelle ultime settimane l'Atletico Madrid ha anche recuperato terreno sul Barcellona nella Liga, quattro punti che hanno almeno parzialmente riaperto un discorso che pareva assolutamente chiuso, con i Catalani che ora possono vantare sette punti di vantaggio, e non più undici, sulla formazione allenata dal Cholo Simeone. Dunque, solidità che dopo la delusione dell'uscita di scena dalla Champions, l'Atletico Madrid proverà a riproporre in Europa League dove la formazione spagnola appare come una delle favorite per la vittoria finale.

Dall'altra parte il Copenaghen sembra stia vivendo un momento difficile a trecentosessanta gradi, visto che dopo il pesante ko interno dell'andata è arrivato il ko in campionato in casa del Midtjylland, tre a uno sul campo della capolista del torneo danese che ha fatto scivolare il Copenaghen al quinto posto in classifica, con un solo punto di vantaggio rispetto alle squadre fuori dai play off. Una crisi che potrebbe costare alla formazione della Capitale danese l'esclusione dalle Coppe Europee della prossima stagione, clamorosa considerando la tradizione del club in patria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Atletico Madrid Copenaghen si potrà seguire con aggiornamenti su azioni salienti e gol in tempo reale con un abbonamento Sky sintonizzandosi sul canale numero 206 del satellite (Sky Sport 1 HD) con il contenitore Diretta Gol Europa League, visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATLETICO MADRID COPENAGHEN

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Padroni di casa dell'Atletico schierati con il portiere Moya alle spalle di una difesa a quattro con Juanfran esterno laterale di destra, il francese Lucas esterno laterale di sinistra e la coppia di difensori centrali tutta uruguaiana composta da Godin e Gimenez. I centrali di centrocampo saranno Saul Niguez e il ghanese Thomas, l'argentino Correa avrà il compito di presidiare la fascia destra e Koke sarà invece il laterale mancino sulla mediana, mentre in avanti sarà schierata la coppia d'attacco tutta francese Griezmann-Gameiro. Risponderà il Copenaghen con lo svedese Olsen in porta, Ankersen impiegato in posizione di terzino destro e Boilesen impiegato in posizione di terzino sinistro, con il ceko Luftner e lo slovacco Vavro che saranno i due centrali della retroguardia. Linea a quattro di centrocampo schierata dall'out di destra all'out di sinistra rispettivamente con Skov, l'altro slovacco Gregus, il capitano Kvist e Falk Jensen, mentre in attacco il cipriota Sotiriou sarà affiancato da Fischer.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il 4-4-2 sarà la scelta tattica sia per il mister dell'Atletico Madrid, l'argentino Diego Pablo Simeone, sia per il tecnico del Copenaghen, il danese Solbakken. Copenaghen che all'andata si è portato in vantaggio con un gol di Fischer, ma è stato poi travolto dalle reti di Saul Niguez, di Gameiro, di Griezmann e di Vitolo.

QUOTE E SCOMMESSE

Quote dei bookmaker sbilanciatissime in favore dei Colchoneros, con vittoria interna fissata a 1.25 da Bwin, mentre William Hill moltiplica per 6.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Unibet per 14.00 quanto investito sul successo esterno dei danesi. L'over 2.5 viene quotato 1.70 da Bet365 che propone a 2.10 la quota dell'under 2.5.

