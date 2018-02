Braga Marsiglia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

22 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Braga Marsiglia, Europa League (Foto LaPresse)

Braga Marsiglia, partita che sarà diretta dal norvegese Svein Oddvar Moen, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 22 febbraio; è valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2017-2018. All’Estadio Municipal dovrebbe trattarsi di una formalità per la squadra francese: all’andata ha vinto 3-0 grazie alla doppietta di Valère Germain e al gol di Florian Thauvin, e dunque è davvero ad un passo dalla qualificazione agli ottavi. Per ribaltare la situazione lo Sporting Braga avrebbe bisogno di vincere con quattro gol di scarto: non gli basterebbe un 4-1 perchè le reti segnate in trasferta valgono doppio. Insomma, per Rudi Garcia è vicina una qualificazione agli ottavi che consentirebbe al suo Marsiglia di pensare in grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Braga Marsiglia non è una delle partite che la televisione satellitare propone: niente diretta tv dunque, e non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere alla sfida. Non dimenticate però l’appuntamento classico con Diretta Gol Europa League: sul canale Sky Super Calcio tutti gli abbonati potranno seguire in tempo reale gli highlights, le reti e le fasi salienti delle partite che si giocano alle ore 21:05 per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

IL CONTESTO

E’ un ottimo momento per l’Olympique Marsiglia: terzo in campionato ad un punto dal Monaco, lo storico club francese non perde da metà dicembre e ha messo insieme sei vittorie nelle ultime otto partite, andando a prendersi due successi fuori casa (contro Rennes e Caen) e avvicinando la possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Non era iniziata benissimo l’esperienza di Rudi Garcia al Vélodrome, ma poi la squadra ha tirato fuori il talento dei suoi giocatori chiave e sembra aver svoltato; in Europa League ha perso due volte - entrambe in trasferta - ma nel momento di fare il salto di qualità è riuscito nell’impresa. Lo Sporting Braga non è nuovo a fare strada in Europa: nel 2011 aveva raggiunto la finale, persa nel derby contro il Porto in una edizione che aveva portato tre squadre lusitane in semifinale. Curioso il cammino in campionato: un solo pareggio in 23 partite, le sconfitte sono sei e per il resto solo vittorie che però non bastano per correre per la vetta, visto che la squadra è quarta a -9 dalla capolista Porto (avendo comunque 13 punti di vantaggio sulla quinta). Adesso fronteggia una situazione difficile: in casa in questa Europa League ha ottenuto due vittorie brillanti ma ha anche perso una volta, contro il Ludogorets.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA MARSIGLIA

Il Braga scende in campo con il 4-3-3 e potrebbe cambiare qualcosa rispetto a una settimana fa: nel tridente offensivo Wilson Eduardo contende una maglia a Joao Teixeira sulla fascia sinistra, mentre Ahmed Hassan se la gioca nel ruolo di prima punta con Paulinho. A destra dovremmo vedere ancora Dyego Sousa; centrocampo con Danilo a fare da perno centrale, capitan Vukcevic da una parte e Ricardo Esgaio dall’altra saranno le due mezzali. Nel settore difensivo invece spazio a Diogo Figueiras e Sequeira come laterali, Bruno Viana e Rosic saranno i due difensori centrali a protezione del portiere Matheus. Da valutare invece se Rudi Garcia vorrà fare un po’ di turnover visto il risultato dell’andata; in difesa Amavi potrebbe essere sostituito da Sakai che giocherebbe a destra, dirottando Bouna Sarr sull’altra corsia con Rolando e Rami confermati davanti a Pelé. In mediana uno tra Luiz Gustavo e Maxime Lopez va verso la panchina: pronto Anguissa a fare da schermo davanti alla difesa, mentre nel reparto offensivo Thauvin potrebbe avere una maglia da titolare a scapito di capitan Payet, lasciando invece invariate le fasce con N’Jie e Ocampos. La prima punta potrebbe ancora essere Germain.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ ancora l’Olympique Marsiglia la squadra favorita per la vittoria, e dunque per il passaggio del turno: le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai sanciscono un pronostico tutto sommato in equilibrio, ma nel quale il segno 2 che identifica la vittoria dei francesi vale 2,60 contro la quota di 2,65 che accompagna il segno 1, per il successo dello Sporting Braga. Si tratta dunque di una sfida incerta, ma come abbiamo detto il Braga dovrebbe vincere 4-0 per qualificarsi agli ottavi: in questo caso la vincita sarebbe di 40,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre se pensate che la partita dell’Estadio Municipal finirà pari dovrete giocare il segno X, che porta in dote un guadagno di 3,40 volte la posta.

