Dinamo Kiev-AEK Atene/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Dinamo Kiev-AEK Atene: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League che vede di fronte ucraini e greci.

22 febbraio 2018

Diretta Dinamo Kiev-AEK Atene

Dinamo Kiev-AEK Atene, giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 19.00, sarà una delle sfide del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L'AEK Atene si è dimostrata un osso duro in questa campagna europea, partendo dai preliminari di Champions ma arrivando a giocarsi i gironi di Europa League riuscendo a piazzarsi alle spalle del Milan, e guadagnandosi così la qualificazione ai sedicesimi di finale. Domenica scorsa con una tripletta del bosniaco Vranjes e una rete di Bakasetas i gialloneri hanno travolto quattro a zero lo Xanthi e si sono mantenuti al secondo posto in classifica, a due lunghezze di distanza dal PAOK Salonicco capolista. Una stagione che potrebbe dunque spalancare per la seconda volta consecutiva le porte della Champions ad un club che un lustro fa aveva conosciuto l'onta della retrocessione in terza serie per debiti.

Dall'altra parte, la Dinamo Kiev è comunque in piena lotta per il titolo in patria, nell'eterno duello degli ultimi anni con lo Shakhtar Donetsk. L'uno a uno dell'andata comunque sembra mantenere gli ucraini come favoriti, considerando la qualità espressa anche ad Atene, dove solo nel finale gli ellenici sono riusciti a riequilibrare la situazione. Da sottolineare come l'AEK non perda un incontro ufficiale da ben quattro mesi, dalla sfida interna del 23 ottobre 2017 contro l'Atromitos, mentre la Dinamo Kiev ha appena ripreso il campionato ucraino battendo di misura l'Olimpik Donetsk con una rete di Tsygankov.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Dinamo Kiev AEK Atene si potrà seguire con aggiornamenti su azioni salienti e gol in tempo reale con un abbonamento Sky collegandosi sul canale numero 206 del satellite (Sky Sport 1 HD) con il contenitore Diretta Gol Europa League, visibile anche in diretta streaming video via internet connettendosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI DINAMO KIEV AEK ATENE

Allo NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa della Dinamo Kiev schierati con il numero uno Boyko tra i pali alle spalle del polacco Kedziora impiegato in posizione di terzino destro, Morzyuk impiegato in posizione di terzino sinistro e l'ungherese Kadar e Burda schierati al centro della difesa. Rotan e Shepelev saranno i vertici arretrati di centrocampo, con il paraguaiano Derlis Gonzalez, Garmash e Tsygankov incursori offensivi alle spalle del brasiliano Moraes, che sarà l'unica punta di ruolo. Risponderà l'AEK Atene con il portiere Barkas alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con il brasiliano Galo, il bosniaco Vranjes, Lambropoulos e Bakakis. A centrocampo giocheranno Galanopoulos e il portoghese Simoes, mentre in avanti giocheranno il croato Livaja, Bakasetas e il belga Klonaridis di supporto al centravanti Giakoumakis.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due squadre, col 4-2-3-1 che sarà la scelta tattica sia del tecnico della Dinamo Kiev, il bielorusso Khatskevich, sia dell'allenatore dell'AEK Atene, lo spagnolo Jimenez. Pareggio col punteggio di uno a uno all'andata tra le due formazioni, al gol del vantaggio di Tsygankov per la Dinamo Kiev hanno risposto i greci a dieci minuti dal novantesimo con una rete di Ajdarevic.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote sul match vedono gli ucraini favoriti in maniera abbastanza netta dai bookmaker, con successo interno quotato 1.83 da William Hill, mentre il pareggio viene proposto a 3.39 da Bet365 e la quota del successo esterno degli ellenici viene offerta a 4.75 da Bwin. Per Unibet, over 2.5 quotato 2.38 e under 2.5 quotato 1.58.

