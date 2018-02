Donnarumma al PSG?/ Milan, l’estremo difensore ha scelto: giocherà a Parigi

Il nome di Gigio Donnarumma torna al centro delle vicende di calciomercato di casa Milan. L’estremo difensore rossonero e della nazionale italiana, avrebbe infatti scelto la sua prossima meta: Parigi. Stando a quanto scritto stamane dal quotidiano Qs, pare infatti che il guardiano meneghino abbia rotto gli indugi, ed avrebbe chiesto la cessione in vista della prossima sessione di trattative. A convincere il 19enne portiere al grande passo, sarebbe stato Marco Verratti, già giocatore proprio del Paris Saint Germain. Il centrocampista degli azzurri avrebbe parlato al milanista della vita nella capitale della Francia, nonché del progetto del club, riuscendo quindi a convincerlo. Tra l’altro i due hanno lo stesso procuratore, Mino Raiola, e ciò avrebbe indotto ancora di più Gigio all’addio a Milanello. Un’operazione che se mai si concretizzerà, dovrebbe comunque fare felice il giocatore quanto la società di via Aldo Rossi.

AL MILAN ANDRANNO 70 MILIONI

Donnaruma dovrebbe infatti riuscire ad ottenere un ingaggio da circa 12/13 milioni di euro, una cifra monstre se si pensa all’età dello stesso. Inoltre, potrà disputare ogni anno la Champions League, e magari, provare anche a vincerla. Il Milan, nel contempo, incasserà i famosi 70 milioni di euro della clausola rescissoria, un buon cuscinetto per poter fare mercato durante la prossima sessione di calciomercato, tenendo conto anche dei paletti che con grande probabilità la Uefa imporrà per il fair play finanziario. Molte le squadre che negli ultimi mesi erano state accostate al guardiano meneghino, leggasi in particolare il Real Madrid, ma alla fine l’ha spuntata la società parigina, leader indiscussa quando si tratta di fare mercato.

