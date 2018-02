INFORTUNIO CACERES/ Problema al ginocchio sinistro per il Pelado, dentro Bastos

Infortunio Caceres, problema al ginocchio sinistro per il Pelado che rivede di nuovo i fantasmi. Al posto dell'uruguaiano entra in campo Bastos che poco dopo segna il 2-0 per la Lazio.

22 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Caceres, Lazio - La Presse

L'infortunio di Martin Caceres ha aperto la porta d'ingresso in campo a Bastos che non si è fatto pregare, sfruttando una delle prime palle a sua disposizione per siglare il 2-0 nella gara Lazio-Steaua Bucarest. Dalla panchina al gol qualificazione sarebbe molto importante per l'umore del calciatore diventare anche il match winner, visto che la Lazio ha perso 1-0 in Romania e al momento ribalta il risultato proprio con la rete del subentrato. Dispiacere ovviamente per Martin Caceres che aveva iniziato a giocare con grande continuità, dimostrando di essere davvero utile a Simone Inzaghi. Nonostante sia stato costretto al cambio il tecnico della Lazio non ha mutato l'atteggiamento in campo della Lazio che ora sembra davvero in grado di provare a portare a casa un risultato importante per approdare agli ottavi di finale di Europa League dopo il brutto ko della gara di andata disputata appena una settimana fa.

PROBLEMA AL GINOCCHIO SINISTRO PER IL PELADO

Brutte notizie per la Lazio che perde per infortunio Martin Caceres nel primo tempo della gara contro la Steaua. Il terzino uruguaiano ex Juventus ed Hellas Verona ha riportato un problema al ginocchio sinistro. Questo ha fatto rivivere dei fantasmi al calciatore reduce da tantissimi problemi fisici che ne hanno condizionato soprattutto l'avventura in maglia bianconera. Un ko che ha costretto Martin Caceres ad abbandonare il campo dopo che alla Lazio aveva iniziato a trovare una certa continuità. Al suo posto è entrato Bastos, quindi tatticamente per Simone Inzaghi non cambia poi molto. La squadra biancoceleste perde però un calciatore forte che potrebbe rimanere fermo ai box anche a lungo. Nei prossimi giorni arriveranno gli esami strumentali che ci faranno capire con più precisione anche i tempi di recupero per l'infortunio del Pelado. In questi casi è chiaro c'è sempre molta attenzione anche perchè si tratta di un calciatore con un percorso clinico davvero molto particolare.

