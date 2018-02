Icardi via dall'Inter?/ Wanda Nara: “Due grandi squadre lo vogliono, valutiamo il futuro”

Mauro Icardi, capitano Inter - LaPresse

E’ tutto da scrivere il futuro di Mauro Icardi, e con grande probabilità, durante il calciomercato della prossima estate si saprà di più. E’ questo, in sintesi, il pensiero di Wanda Nara, moglie nonché procuratrice del capitano dell’Inter, che questa mattina ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport. La showgirl argentina non si nasconde, ed ammette: «In quest'ultimo periodo si sono avvicinate un paio di squadre importanti che hanno dimostrato di apprezzare Mauro. E io che mi occupo del suo futuro devo almeno ascoltarle, valutare le condizioni e la situazione». Difficile capire quali siano queste squadre, fatto sta che negli ultimi mesi il numero 9 interista è stato accostato spesso e volentieri al Real Madrid, in cerca di un sostituto di Karim Benzema, nonché al Paris Saint Germain.

“RAIOLA? SONO IO IL SUO PROCURATORE”

Il PSG è una voce circolata soprattutto perché si parlava della possibilità che Mino Raiola (che è di casa a Parigi), prendesse la procura proprio di Icardi, ma su questo punto Wanda Nara puntualizza: «Nutro grande rispetto per Mino, ma sono in tanti quelli a cui piacerebbe lavorare con Mauro. Ma il suo procuratore sono io». Poi l’argentina precisa: «Lui vuole il bene dell'Inter, come lo vuole Ausilio. Ma io, e solo io, mi occupo del futuro di Mauro e quindi devo valutare le opzioni:tutto passa da me, chi vuole Icardi deve bussare alla mia porta». A breve le varie parti in gioco dovrebbero incontrarsi per parlare del futuro del ragazzo, e un nodo cruciale sarà la clausola rescissoria da 110 milioni di euro, che la società di corso Vittorio Emanuele potrebbe innalzare o addirittura togliere. «Non credo sia quello il problema – le parole della signora Icardi sulla suddetta clausolsa - comunque ne discuteremo e vedremo. Di sicuro con la clausola tutto è più chiaro».

