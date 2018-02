Inter, Kondogbia/ “Nerazzurri società caotica, pagherei io i 25 milioni per restare a Valencia”

Kondogbia, centrocampista dell'Inter in prestito al Valencia - Instagram

Dopo De Boer arrivano altre bordate all’indirizzo dell’Inter, e dei vertici societari. A parlare, quest’oggi, è Jeffrey Kondogbia, centrocampista di proprietà dei nerazzurri, ma attualmente a Valencia. Il calciatore nel giro della nazionale francese è stato ceduto in Spagna durante lo scorso calciomercato estivo con la formula del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro: «Qui sono felice – racconta l’ex calciatore del Monaco, ai microfoni dell’emittente radiofonica spagnola Cadena Ser - pagherei i 25 milioni necessari per il mio cartellino. Io e Marcelino (l'allenatore del Valencia) abbiamo iniziato un discorso sportivo: lui conta su di me. Venivo da una stagione complicata e poco soddisfacente: avevo bisogno di ritrovare fiducia. Il mister mi ha dato minuti di gioco». Kondogbia sta vivendo senza dubbio una buona stagione, con 20 partite disputate, tre gol e un assist.

L’ATTACCO ALLA SOCIETA’ NERAZZURRA

Un giocatore completamente diverso rispetto a quello che si è visto a Milano, presentato in pompa magna dopo averlo strappato ai cugini del Milan, ma risultato spesso e volentieri impalpabile, spaesato e confusionario. Secondo lo stesso centrocampista, la colpa va ricercata soprattutto nell’Inter, e nei vertici di corso Vittorio Emanuele: «l problema di cui soffre l’Inter è principalmente uno: lo squilibrio – prosegue il transalpino - in due anni ho avuto 4-5 allenatori e compagni di squadra che cambiavano continuamente. La situazione era un po’ caotica. Un calciatore, specialmente se giovane, trova grande difficoltà a integrarsi in queste condizioni. Un club ha bisogno di stabilità, di proseguire sulla linea scelta anche se le cose, inizialmente, non vanno bene: è difficile avere un buon rendimento se c'è una rivoluzione continua». Ed in effetti Kondogbia ha vissuto senza dubbio uno dei periodo più caotici della storia interista, con l’addio di Mancini nell’estate del 2016, l’arrivo di De Boer, quindi lo sbarco di Poli e il nuovo arrivo di Vecchi. Difficile, leggendo anche tali dichiarazioni, che Kondogbia torni ad Appiano Gentile, mentre bisognerà capire se Cancelo, che ha compiuto il percorso inverno, verrà riscattato o meno dai nerazzurri.

