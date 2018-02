Inter, Sabatini/ "Suning? Prendersela con lui è ingeneroso, responsabilità a chi ha operato"

Inter, Sabatini: il dirigente nerazzurro sottolinea come sia ingeneroso prendersela in questo momento con Suning, ma che è giusto che a pagare siano i professionisti che hanno operato.

22 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Inter, Sabatini su Suning - La Presse

Walter Sabatini è consapevole che l'Inter debba centrare una qualificazione alla prossima Champions League se si vorrà vivere la prossima stagione da protagonista. Il coordinatore dell'area tecnica ha parlato all'Ansa, sottolineando: "Dobbiamo capire quali siano le priorità, le cose sensibili sulle quali dobbiamo subito intervenire. Mi sembra giunto il tempo della sintesi alla quale nessuno si può sottrarre. Credo nel valore intrinseco e alla caratura dei calciatori e a questo dovremmo fare affidamento in questo momento". Un Inter alla ricerca di risultati importanti dopo la pesante sconfitta contro il Genoa che ha rotto gli entusiasmi di una piazza convinta di conquistare nuovamente uno dei primi quattro posti in classifica. Walter Sabatini è certo che servirà all'Inter la forza per reagire e per ritrovare un risultato importante che è necessariamente importante anche per il morale.

"INGENEROSO PRENDERSELA CON SUNING"

Torna a parlare del momento dell'Inter il coordinatore dell'area tecnica Walter Sabatini. Questi ad Ansa ha sottolineato: "Prendersela con Suning è sbagliato o quantomeno è ingeneroso. Paletti del fairplay finanziario a parte Suning non ha mai condizionato le nostre scelte: la responsabilità esclusiva dei risultati della squadra è dei professionisti che hanno operato". Parole importanti quelle di Walter Sabatini che si prende la società sulle spalle ed è sicuramente intelligente nel responsabilizzarsi. E' un momento importante per la squadra nerazzurra questo perché si deve trovare la forza per uscire da un'altalena che si è fatta preoccupante e ha messo in dubbio la partecipazione alla prossima Champions League. Il dirigente sà bene che serve assolutamente un piazzamento tra le prime quattro della Serie A perché altrimenti anche il prossimo calciomercato vivrà di grosse ristrettezze economiche.

