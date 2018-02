Juventus, lite per il rinnovo di Buffon?/ Dagospia: Agnelli fa infuriare il portiere, Allegri terzo incomodo

Juventus, lite per il rinnovo di Buffon? Dagospia: Agnelli fa infuriare il portiere, Allegri terzo incomodo. Le ultime notizie sul futuro del capitano bianconero

22 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Juventus, lite per il rinnovo di Buffon? (Foto: LaPresse)

Il rinnovo di Gianluigi Buffon rischia di diventare un caso per la Juventus. Il presidente Andrea Agnelli sarebbe favorevole al prolungamento di un altro anno del portiere, ma d'altra parte non vuole “svenarsi”. L'indiscrezione è stata riportata da Dagospia, che fa riferimento a fonti vicine all'amministratore delegato Beppe Marotta, introdotte nelle “segrete” stanze bianconere. Insomma, il nipote dell'Avvocato è ben disposto ad esaudire il desiderio del portiere, che vuole giocare ancora, ma vuole rivedere il suo ingaggio. Agnelli avrebbe fatto intendere di essere disposto a riconoscergli meno della metà dei 4,5 milioni di euro netti (8,33 lordi) percepiti finora. La reazione del portiere è stata tutt'altro che positiva, stando a quanto riportato dal sito di Roberto D'Agostino: pare infatti che Buffon sia andato su tutte le furie, perché vorrebbe la conferma dell'ingaggio che peraltro pensa di meritare dopo aver collezionato diciassette anni nella Juventus.

JUVENTUS, SCOPPIA IL "CASO" BUFFON?

Nella vicenda relativa al rinnovo di Gianluigi Buffon c'è un terzo e pesantissimo incomodo: si tratta di Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus avrebbe lasciato intendere che il portiere, in caso di permanenza, dovrà accettare il ruolo di comprimario. Insomma, Buffon non sarà un titolare inamovibile, anzi dovrà lasciare spazio all'erede designato, Wojciech Szczesny. Non sarebbe la prima volta che Allegri ha a che fare con i “capricci” dei campioni: proprio lui fu intransigente ai tempi del Milan con Filippo Inzaghi. L'ex attaccante era ancora voglioso di campo, ma fu costretto a chiudere con il calcio al termine della stagione 2011/12. Cosa farà ora Gigi Buffon? Il rischio è che si inneschi una situazione conflittuale come quella vissuta da Francesco Totti con Luciano Spalletti nell'ultima stagione alla Roma. Al momento è difficile immaginare un percorso simile a quello di Alessandro Buffon, che andò in Australia.

© Riproduzione Riservata.