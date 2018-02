Lazio Steaua/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Steaua, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. I biancocelesti devono ribaltare la sconfitta di andata

22 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Steaua, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Steaua Bucarest viene diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic; alle ore 19:00 di giovedì 22 febbraio lo stadio Olimpico apre le sue porte sul ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018. La Lazio è una delle tre squadre italiane che hanno perso una settimana fa; tuttavia la possibilità di ribaltare l’esito di questa doppia sfida diretta è ampia, perchè la sconfitta in Romania è arrivata solo per effetto di un gol incassato in contropiede. Questo significa in ogni caso che la squadra di Simone Inzaghi dovrà vincere; avrà necessariamente bisogno di due gol di scarto non essendo riuscita a segnare in trasferta, ma pensare a un 2-0 o un 3-1 contro la Steaua, sul terreno amico, è facile anche se ovviamente non immediato. Vedremo se la Lazio riuscirà a centrare anche questo obiettivo, proseguendo in una coppa che l’ha vista comunque protagonista nelle ultime stagioni.

LAZIO STEAUA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Steaua Bucarest sarà trasmessa in diretta tv, in esclusiva per gli abbonati, sui canali del satellite a pagamento: appuntamento in questo caso su Sky Sport 3 e Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 411542 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la possibilità come al solito di assistere alla partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e potendo collegare fino a due dispositivi per ogni abbonamento.

IL CONTESTO

A contare molto all’Olimpico sarà l’approccio: non solo dal punto di vista tecnico e dell’intensità, ma soprattutto sul piano delle motivazioni. Spieghiamo: bisognerà capire quanto Simone Inzaghi voglia puntare sulla qualificazione in Europa League, visto che il primo obiettivo resta quello di entrare nelle prime quattro del campionato e c’è anche una semifinale di Coppa Italia da giocare. Non significa che la Lazio sceglierà razionalmente di non passare il turno: giocherà per vincere, ma il suo allenatore potrebbe confermare l’ampio turnover e i giocatori avere il pensiero “incosciente” che non sia questa la partita che deciderà la stagione. Resta il fatto che i biancocelesti, che hanno anche ritrovato la vittoria in Serie A - e i gol di Ciro Immobile - anche con la squadra delle alternative resta superiore a una Steaua che all’andata si è fatta vedere soltanto una volta, e ha segnato il gol decisivo con un contropiede concesso da un incredibile calo di concentrazione laziale. Adesso per i rumeni sarà molto più dura, anche se dal loro punto di vista potranno impostare i 90 minuti esattamente come hanno giocato una settimana fa, cioè aspettando per poi provare a ripartire.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO STEAUA

Dicevamo della formazione: per Inzaghi il dubbio c’è. Immobile sì o Immobile no? Luis Alberto o Felipe Anderson? Rischiare De Vrij e far giocare ancora Lulic? Scelte da risolvere, ma la sensazione è che il tecnico, anche per un discorso legato alla coerenza e alla gestione del gruppo, imposterà la sua squadra secondo le scelte che ha fatto precedentemente in Europa League. Gli unici titolari in campo dovrebbero quindi essere Strakosha in porta, Lucas Leiva e Sergej Milinkovic-Savic in mediana e magari Luis Alberto, se sarà lui a uscire vincente dal ballottaggio a tre che coinvolge - oltre a Felipe Anderson - anche Nani, impiegato come titolare all’andata. Per il resto dovremmo vedere Luiz Felipe e Bastos in difesa, Basta e Jordan Lukaku esterni con Murgia a completare il centrocampo, Caicedo attaccante di riferimento. Non cambierà la Steaua di Nicolae Dica: squadra sorretta dalla prima punta Gnoheré, avrà in Tanase e Man i due esterni alti supportati dal trequartista Budescu, mentre in mezzo Nedelcu e Pintilii formeranno la cerniera a protezione della difesa e questa volta avranno in mente praticamente solo la fase di recupero del pallone e occupazione difensiva degli spazi. Benzar e Junior Morais esterni, Planic e Gaman i due difensori centrali a protezione del portiere Vlad.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo la Snai, i cui bookmaker hanno fornito le quote per questa partita, la Lazio parte favorita e nemmeno di poco: stando a quanto vediamo qui, ovvero una quota di 1,30 per il segno 1 che identifica la vittoria biancoceleste, c’è dunque ottimismo circa il passaggio del turno in Europa League. Addirittura per il segno 2, da giocare per il successo esterno della Steaua, la quota è di 11,00: si capisce bene dunque quanto poco venga considerata la possibilità che i rumeni ripetano la vittoria dell’andata, il che ovviamente è ancora meglio per le speranze di Simone Inzaghi e dei suoi giocatori. Se invece siete convinti che la sfida dello stadio Olimpico terminerà con un pareggio, come sempre sarà il segno X che dovrete giocare: per la Snai questa è un’eventualità che vi farebbe guadagnare 5,25 volte la somma che avrete investito.

