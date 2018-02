Lipsia Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lipsia Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Red Bull Arena i partenopei provano una rimonta difficile in Europa League

22 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lipsia Napoli, Europa League (Foto LaPresse)

Lipsia Napoli viene diretta dall’inglese Anthony Taylor; si gioca alla Red Bull Arena giovedì 22 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 19:00. Il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018 ci dirà in che modo i partenopei affronteranno la possibilità di ribaltare la sconfitta dell’andata e violare al turno successivo: impresa difficile perchè una settimana fa, nonostante sia passato in vantaggio, il Napoli è stato raggiunto e sorpassato e in pieno recupero, in contropiede, ha anche subito il beffardo terzo gol. La seconda rete di serata di Timo Werner complica i piani di Maurizio Sarri: per qualificarsi agli ottavi la sua squadra dovrà vincere con tre gol di scarto, oppure realizzarne un minimo di quattro per contenere a due il margine. Cosa non semplice: il Lipsia ha mostrato sicuramente maggiori motivazioni e si è confermata squadra di ottimo livello, non a caso a caccia di un altro secondo posto in Bundesliga. In più per il Napoli bisogna anche tenere in conto le considerazioni legate al grande obiettivo stagionale e a una rosa che al momento non sembra ancora prontissima per affrontare il doppio impegno con la pretesa di arrivare in fondo in Europa.

LIPSIA NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lipsia Napoli sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque andare su Sky Sport 1 o Sky Calcio 2 (qui con codice d’acquisto 411531 per chi non avesse sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio, ma volesse comunque comprare il singolo evento) con la possibilità di collegare un minimo di due dispositivi mobili - come PC, tablet e smartphone - per la diretta streaming video attivabile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Il primo punto all’ordine del giorno è quello delle motivazioni: già negli anni passati il Napoli aveva lasciato intendere di non considerare l’Europa League un obiettivo primario. Le dichiarazioni di Sarri, relative a un impegno europeo che avrebbe potuto dare fastidio alla corsa allo scudetto, remano in questa direzione e la partita del San Paolo, sia per la squadra schierata che per l’andamento, è stata un segnale del fatto che i partenopei approccino la Serie A con altra mentalità. Ci sta: dopo tutto le alternative a disposizione scarseggiano in certi reparti, e una volta fallito il traguardo degli ottavi di Champions League la “retrocessione” è stata vista più come una scocciatura che altro. Ovviamente il Napoli anche questa sera scenderà in campo provando a vincere e ribaltare il risultato, ma l’intensità del campionato sarà ben altra: questo sedicesimo di Europa League aveva il primo input di concedere riposo ai titolarissimi, perchè lo scudetto è il grande sogno e la società (giustamente o meno, ma in questo momento storico forse vale la prima ipotesi) ha fatto una scelta. Il Lipsia invece, pur vicino al secondo posto in campionato, è troppo staccato dal dominante Bayern Monaco per pensare di arrivare a giocarsi la Bundesliga: in questo senso fare strada in Europa League contribuirà a far crescere un gruppo che comunque non si deve distrarre troppo entro i confini nazionali, visto che rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League che rimane il primo traguardo di questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA NAPOLI

La formazione del Lipsia dovrebbe sostanzialmente ricalcare quella dell’andata: c’è Ilsanker ma il favorito in mediana rimane Kampl (con Naby Keita), Forsberg ha pienamente recuperato ma a sinistra potrebbe essere dato ancora spazio a Bruma. Con Gulacsi in porta, la linea difensiva sarà composta dai terzini Laimer e Klostermann e dai centrali Orban e Upamecano; importante il lavoro degli esterni di centrocampo che possono andare a formare una sorta di 4-2-4 in fase offensiva, dunque Sabitzer e il già citato Bruma accompagneranno l’azione di Werner e Yusuf Poulsen, con quest’ultimo che rimane favorito su Augustin. Per quanto riguarda il Napoli, sarà ancora turnover ma potremmo vedere Mertens dal primo minuto; l’idea di Sarri è comunque quella di far riposare almeno due degli elementi del tridente, stavolta potrebbe toccare a Callejon e Lorenzo Insigne con Ounas e Zielinski che saranno titolari. A centrocampo allora si va verso la conferma di Hamsik; per il resto si cambia, dentro Rog sulla mezzala destra e Amadou Diawara a fare gioco in posizione centrale. Raul Albiol si prende un turno di riposo: ci sarà Tonelli al fianco di Koulibaly, con Hysaj dirottato a sinistra e Maggio che sarà titolare dall’altra parte. In porta, Sepe potrebbe prendere il posto di Pepe Reina che ha giocato all’andata.

QUOTE E PRONOSTICO

Anche a causa del risultato maturato all’andata, il Napoli ha decisamente perso punti nelle quote fornite dai bookmaker: quelli della Snai per esempio evidenziano un vantaggio abbastanza largo per il Lipsia. Alla Red Bull Arena i tedeschi partono favoriti, con una quota di 1,75 sul segno 1; viceversa la vittoria dei partenopei, che viene ovviamente identificata dal segno 2, vale 4,50 volte la posta. Un Napoli che ha mostrato i suoi limiti quando gioca con una formazione rimaneggiata; il pareggio lo eliminerebbe dall’Europa League, se questa è la vostra scommessa sulla partita di questa sera è il segno X che dovrete giocare, e se davvero finisse così la vostra vincita sarebbe di 3,85 volte la cifra che avrete puntato.

© Riproduzione Riservata.