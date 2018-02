Lokomotiv Mosca-Nizza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lokomotiv Mosca-Nizza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League, si riparte dal 3 a 2 dell'andata per i russi.

22 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Lokomotiv Mosca-Nizza, LaPresse

Lokomotiv Mosca-Nizza si gioca giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 17.00 e sarà la partita che aprirà il ricco quadro del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Per il Nizza la campagna europea, iniziata con la partecipazione alla Champions, seppur partendo dai preliminari, attesa da anni, è appesa a un filo visto la pesante sconfitta dell'andata contro una Lokomotiv Mosca apparsa irriducibile e capace di sferrare il colpo del ko una volta ritrovatasi in superiorità numerica. Un cedimento per la formazione della Costa Azzurra che tradisce le difficoltà già palesate nella Ligue 1 francese, con il Nizza che dopo tre ko consecutivi è riuscito a fermare l'emorragia di ko con un pareggio casalingo contro il Nantes di Claudio Ranieri.

La Lokomotiv Mosca ha invece confermato le proprie ambizioni, col campionato russo che ancora deve riprendere ma nel quale i 'Ferrovieri' si presenteranno da primi della classe. Una squadra che già nella fase a gironi aveva dimostrato di possedere qualità di livello internazionale e che vuole sfruttare l'appuntamento dell'Europa League come banco di prova per riuscire a presentarsi tra le protagoniste della prossima Champions League. Il Nizza si affida invece a Balotelli per ribaltare il risultato in terra russa, sfida ambiziosa ma non ancora impossibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Lokomotiv Mosca Nizza si potrà seguire con un abbonamento Sky collegandosi sul canale numero 203 del satellite (Sky Sport 3 HD) o in diretta streaming video via internet connettendosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LOKOMOTIV MOSCA NIZZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo al Lokomotiv Stadium di Mosca. Padroni di casa schierati con il portiere Guilherme alle spalle di una difesa a quattro con Ignatjev in posizione di terzino destro, l'uzbeko Vitali Denisov in posizione di terzino sinistro e il georgiano Kvirkvelia e il serbo Pejcinovic difensori centrali. I centrali di centrocampo saranno il capitano Igor Denisov e Kolomeytsev, mentre l'esterno di fascia destra sarà Miranchuk e l'esterno di fascia sinistra il mattatore della partita d'andata, che con la sua tripletta ha permesso alla Lokomotiv di ribaltare lo zero a due iniziale, il portoghese Manuel Fernandes. In attacco, faranno coppia il brasiliano Ari e il peruviano Farfan. Risponderà il Nizza con il portiere argentino Benitez tra i pali, Sarr a destra e il tunisino Srarfi a sinistra (vista la squalifica del senegalese Coly, espulso nel match d'andata) nella difesa a quattro completata dal brasiliano Dante e dal suo connazionale Marlon, schierati come centrali. A quattro anche la linea di centrocampo con Cyprien esterno destro, Saint-Maximin esterno sinistro e l'ivoriano Seri e Lees-Melou centrali. In attacco, dopo la doppietta dell'andata, confermato il bomber italiano Mario Balotelli al fianco di Plea.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari schierati in campo dalle due formazioni, visto che sia il russo Semin per la Lokomotiv, sia lo svizzero Favre per il Nizza si affideranno al 4-4-2. All'andata sono stati due i protagonisti assoluti: Mario Balotelli con la sua doppietta ha portato sul due a zero il Nizza, ma meglio ancora ha fatto Manuel Fernandes, capace di ribaltare il risultato per la Lokomotiv.

QUOTE E SCOMMESSE

Lokomotiv favorita dai bookmaker anche alla luce della vittoria in trasferta ottenuta all'andata, successo della formazione moscovita quotato infatti 2.30 da William Hill, mentre Bwin quota 3.20 l'eventuale successo esterno dei francesi. Bet365 fissa a 3.39 la quota relativa al pareggio. Over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente 2.12 e 1.71 da Unibet.

