Milan Ludogorets/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Ludogorets: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro formalità per i rossoneri nel ritorno dei sedicesimi di Europa League

22 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Milan Ludogorets, Europa League (Foto LaPresse)

Milan Ludogorets, partita che verrà diretta dallo spagnolo Alberto Undiano Mallenco, vale per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018: a San Siro squadre in campo alle ore 21:05 di giovedì 22 febbraio. Diciamolo subito: questa partita, salvo clamorosi stravolgimenti, è una formalità per la squadra di Gennaro Gattuso. La vittoria per 3-0 ottenuta in Bulgaria ha chiuso i conti: il Milan è una delle squadre che già una settimana fa hanno archiviato la qualificazione agli ottavi, e dunque si possono permettere di guardare con grande fiducia a una partita nella quale i titolari potranno riposare, e senza le pressioni legate al risultato si potranno preparare le prossime sfide di un campionato nel quale la squadra sta risalendo la corrente. Il Ludogorets ovviamente ci proverà e il Milan ha comunque l’obbligo di non sottovalutare l’impegno, ma pensare ai rossoneri sconfitti con quattro gol di scarto è francamente complicato.

MILAN LUDOGORETS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Ludogorets è la partita scelta per essere trasmessa in chiaro in diretta tv, e dunque sarà a disposizione di tutti sul canale Tv8. Naturalmente, come sempre accade per questa competizione, sarà anche sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovete andare su Sky Sport 1 oppure su Sky Calcio 2 (qui con codice d’acquisto 411542). In assenza di un televisore ci sarà come sempre la possibilità di assistere alla partita di Europa League su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Basterà attivare la diretta streaming video che viene garantita dall’applicazione Sky Go, garantita per gli abbonati e per il cui servizio non sono richiesti costi aggiuntivi (per ogni abbonamento si possono collegare fino a due dispositivi).

IL CONTESTO

Quanta differenza nel giro di poche settimane: quando il Milan ha perso in casa contro l’Atalanta, lo scorso 23 dicembre, era alla seconda sconfitta consecutiva e culminava un periodo nel quale in sei partite aveva vinto solo una volta, con la corsa all’Europa sostanzialmente chiusa. Nel 2018 è cambiato tutto: cinque vittorie e un pareggio hanno riportato i rossoneri al sesto posto in classifica e a sette lunghezze da quell’Inter che oggi non solo è la più grande delle rivali cui arrivare sempre e comunque davanti, ma è anche e soprattutto la squadra che occupa la quinta posizione e dunque è il penultimo ostacolo da “abbattere” per giocarsi davvero l’accesso alla prossima Champions League. I tifosi sognano: il derby arriva presto (tra due settimane) per allora l’aggancio non sarà comunque possibile ma si potrebbe arrivare a un tiro di schioppo dai nerazzurri. Ovviamente un periodo simile non poteva mancare del trionfo in Europa League: a questo proposito bisogna dire che quella che sarebbe potuta essere una sorta di “scocciatura”, nel momento in cui il Milan avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sul campionato, può ora tornare a essere quanto si diceva a inizio stagione, cioè una straordinaria occasione per tornare a mettere un trofeo internazionale in bacheca. In più, vincere l’Europa League significherebbe andare direttamente in Champions League…

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LUDOGORETS

E’ ragionevole pensare al turnover in casa Milan: con la qualificazione archiviata, Gattuso darà spazio a chi ha giocato meno e potrebbe tornare utile per il prosieguo della stagione. Per esempio Musacchio, sacrificato di lusso in mezzo alla difesa; per esempio Antonelli, che dovrebbe avere spazio sulla corsia sinistra in un reparto completato da Abate e Alessio Romagnoli - ma potrebbe esserci anche Cristian Zapata per una rivoluzione totale. In mediana addirittura potrebbe esserci posto per José Mauri: l’argentino può davvero giocarsi una maglia con Kessie e Locatelli, anzi a dire il vero solo con il primo perchè il giovane del vivaio viaggia verso un posto dal primo minuto. Lucas Biglia potrebbe comunque essere in mezzo al campo; Suso e Borini esterni nel tridente, con André Silva favorito come prima punta. Il Ludogorets potrebbe cambiare un paio di giocatori rispetto alla partita di andata: Wanderson e Campanharo allora si preparano, il primo potrebbe essere schierato esterno destro sulla trequarti e il secondo come centrale in mediana al fianco di Dyakov, con il compito di organizzare la manovra. Il resto non dovrebbe cambiare: Renan tra i pali, Cicinho e Lucas Sasha esterni mentre in mezzo alla difesa ci saranno Plastun e Moti. Marcelinho sarà sempre l’uomo a fare da supporto alla prima punta Swierczok, a sinistra il favorito è Lukoki.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Milan è favorito per questa partita, e ovviamente per il passaggio del turno: per dirla tutta, consultando le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci saremmo aspettati quote più distanti per le due vittorie. Non è così, anche se la differenza c’è tutta: il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri ha una quota di 1,45 mentre per l’affermazione esterna del Ludogorets, per la quale dovrete giocare il segno 2, il valore è di 6,50. Visto il risultato dell’andata, pensavamo addirittura a una quota vicina al 10,00 ma tant’è; resta da dire che nell’eventualità di un pareggio - chiaramente è il segno X che dovrete giocare - il vostro guadagno sarebbe di 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.