NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI EUROPA LEAGUE SE... / Risultati utili con il Lipsia: serve un gol nel finale

Napoli si qualifica agli ottavi Europa League se... Risultati utili con il Lipsia e combinazioni favorevoli per la squadra di Maurizio Sarri, impegnata alla Red Bull Arena

22 febbraio 2018 - agg. 22 febbraio 2018, 20.50 Silvana Palazzo

Napoli si qualifica agli ottavi Europa League se... (Foto: LaPresse)

Serviva un miracolo al Napoli per ribaltare il pesante 3-1 subito una settimana fà allo Stadio San Paolo contro il Red Bull Lipsia. Non sono andati molto lontani gli azzurri che al minuto 86 hanno siglato il gol del 2-0 con Lorenzo Insigne. La partita era stata sbloccata nel primo tempo da una bella rete di Piotr Zielinski con gli azzurri che ci hanno creduto fino alla fine. Ora siamo arrivati ai minuti di recupero e davvero servirebbe un clamoroso gol nel finale per regalare la qualificazione agli ottavi di finale di una coppa che gli azzurri hanno quantomeno rispettato dopo che all'andata c'era stato davvero qualcosa di non chiaro dopo il gol del vantaggio di Ounas. Ora è il momento di capire se arriverà la qualificazione e poi si tornerà a pensare al campionato dove il Napoli è ancora primo e dove può raggiungere un risultato che i tifosi campani aspettano da davvero troppo tempo. (agg. di Matteo Fantozzi)

LE COMBINAZIONI FAVOREVOLI

Il Napoli si sta giocando in trasferta la permanenza in Europa. La squadra di Maurizio Sarri sta affrontando il Lipsia nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La sconfitta nel match di andata è stata netta e ha complicato i piani partenopei, chiamati ad un'impresa oggi per conquistare la qualificazione agli ottavi della seconda competizione europea. Cosa deve fare il Napoli per qualificarsi? Quali sono i risultati utili e le combinazioni favorevoli? Virtualmente la capolista della Serie A è fuori dai giochi a causa del risultato negativo maturato al San Paolo, ma il ribaltone non è impossibile e i precedenti nella storia del calcio lo dimostrano. Il Napoli, dunque, deve battere con almeno tre gol di scarto il Lipsia alla Red Bull Arena per fare sua la qualificazione agli ottavi di Europa League. Una missione tutt'altro che semplice, ma intanto la squadra di Maurizio Sarri ha sbloccato la partita ed è in vantaggio di una rete grazie a Zielinski...

NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE...

Un successo per 1-0 o 2-0 contro il Lipsia ovviamente non basterebbe al Napoli per passare agli ottavi di Europa League. Serve il 3 a 0 al Napoli per tornare in Italia con la qualificazione in tasca. In caso di 3 a 1 invece si andrebbe ai tempi supplementari, a fronte del risultato maturato nel match di andata al San Paolo. Gli azzurri possono cavarsela con due reti di scarto, ma solo se ne segnano almeno quattro (4-2, 5-3, 6-4, etc) in virtù della regola che premia i gol segnati in trasferta. L'impresa è allora titanica, considerando anche la forza e la qualità del Lipsia, squadra al momento seconda in Bundesliga alle spalle della corazzata Bayern Monaco. Molto dipenderà dalla tenuta difensiva della squadra tedesca, messa alla prova da un Napoli che vuole cancellare la brutta figura rimediata all'andata. Eppure quel risultato potrebbe rivelarsi decisivo a favore del Lipsia... Servono altri due gol per sperare...

