Novara Fenerbahce/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions league volley)

Diretta Novara Fenerbahce: info streaming video e tv. Le piemontesi tornano in campo dopo la Coppa Italia per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima fase della Chmapions League.

22 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Novara (da Twitter ufficiale)

Novara-Fenerbahce, diretta dagli arbitri Evgeny Makshanov e Maciej Twardowsky, è la partita di volley femminile in programma oggi, giovedì 22 febbraio 2018 al Pala Igor: fischio d'inizio atteso per le ore 20.30. La squadra azzurra, fresca vincitrice della Coppa Italia 2018 torna in campo e lo fa di fronte al pubblico di casa per il quinto e penultimo turno della fase a gironi della Champions League. La squadra di Massimo Barbolini è quindi pronta a giocarsi tre punti di gran peso che potrebbero decidere della qualificazione della Igor alla prossima fase della massima competizione per club sul continente. Sulla carta la sfida è più che alla portata di mano delle piemontesi, che pure dovranno essere caute ad affrontare le gialloblu. pure in casa propria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Novara e Fenerbahce, attesa alle ore 20.30 al Pala Igor sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma sky, che si è assicurata per tempo l’esclusiva dei diritti per la Champions league di volley. L’appuntamento quindi sarà al canale 204 del telecomando Fox Sport HD: diretta streaming video garantita a tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL CONTESTO

Giunto ormai al quinto e quindi penultimo turno della fase a gironi, anche nel gruppo B è tempo quindi di verdetti. Alla vigliia di questo appuntamento infatti la classifica vede in testa Conegliano, ormai sicura della qualificazione con Novara seconda e ancora in dubbio per il passaggio del turno. Le azzurre vantano però ben 8 punti e un buon ruolino di marcia che ci raccontano di 3 successi di fila e un solo KO, ma anche sei set concessi, forse troppi per un club che vale approdare alla fase finale della competizione da protagonista. Alle spalle delle novaresi ecco che la classifica vede il Fenerbahce, in una situazione più che mai delicata. Il club turco vanta personalità importanti e una panchina più che ampia, eppur in Champions League come nelle competizioni nazionali, le gialloblu non riescono a brillare secondo le ambizioni. Nel girone B il Fenerbahce ha registrato però ben 3 sconfitte, ma tutte arrivate solo al tie break, segno di una squadra ostinata e pervicace fino all’ultimo pallone.

