Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 22 febbraio)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: risultati live, medagliere, programma di oggi 22 febbraio e italiani in gara. Dieci finali con buone speranze per l'Italia

22 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 oggi giovedì 22 febbraio vivranno una giornata intensa come poche altre, decisamente attesa anche per i colori italiani. Per la precisione, il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà grazie ad altre dieci finali, come sempre distribuite dalla notte fino al primo pomeriggio italiano: il gran finale è sempre più vicino e tante emozioni ci attenderanno in questo giovedì a dir poco emozionante. Lo sci alpino ha una grande parte: alle ore 2.00 prenderà il via lo slalom maschile naturalmente con la prima manche, mentre per la seconda l’appuntamento sarà alle ore 5.30. Marcel Hirscher andrà a caccia di quello che per lui sarebbe il terzo oro in queste Olimpiadi 2018, l’Italia punta soprattutto su Manfred Moelgg e Stefano Gross, parte di un quartetto che sarà completato da Riccardo Tonetti e dal giovanissimo Alex Vinatzer. Il programma è fitto perché è stata anticipata da domani la combinata femminile, per evitare problemi con il vento che è dato in aumento: dunque, alternandosi con lo slalom maschile, ecco alle ore 3.30 la partenza della prima manche (discesa) e poi alle ore 7.00 la seconda manche (slalom) della combinata, che come sempre unisce gli estremi opposti dello sci alpino. Rivedremo subito in azione la fresca campionessa olimpica di discesa Sofia Goggia, ma con grandi ambizioni di podio ci sono pure Federica Brignone e Marta Bassino, senza trascurare Johanna Schnarf, che però dovrebbe essere la più debole fra i pali stretti.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: LE FINALI DI OGGI

Altra gara anticipata da domani a oggi a causa del vento forte atteso nella giornata di venerdì sarà il big air femminile di snowboard: l'appuntamento con la run decisiva per l'assegnazione delle medaglie (senza italiane) sarà alle ore 2.30. Nella prima parte della giornata da segnalare anche la finale dell’halfpipe maschile di freestyle, che sarà caratterizzata da tre run di cui la decisiva terza avrà inizio alle ore 4.22, ma non ci saranno italiani in gara. Alle ore 5.10 ecco invece il via alla finale del torneo di hockey ghiaccio femminile, nel quale il bronzo è stato già assegnato alla Finlandia: la partita decisiva vedrà in campo Canada e Usa, che sono le uniche due Nazioni ad avere vinto l’oro nelle precedenti cinque edizioni, delle quali tra l’altro ben quattro si sono concluse con questa stessa identica finale. Si arriverà ad orari più accettabili per gli spettatori italiani con la gara a squadre della combinata nordica, nella quale ogni Nazione schiera quattro atleti, ciascuno dei quali deve saltare dal trampolino grande (LH) alle ore 8.30 e poi affronteranno alle ore 11.20 una staffetta di sci di fondo in cui ognuno percorre 5 km a tecnica libera (4x5 km tl). Il quartetto dell’Italia sarà composto da Aaron Kostner, Lukas Runggaldier, Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG: LE SPERANZE ITALIANE

Le speranze italiane di rimpinguare il medagliere si concentreranno sullo sci alpino, ma anche su un paio delle gare che vi dobbiamo ancora presentare. Missione non facile nella staffetta 4x6 km femminile del biathlon: il nostro quartetto deve fare i conti con Nazioni che vantano squadre più profonde, ma meriterà comunque di essere seguito a partire dalle ore 12.15. Riflettori puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, già parte della staffetta mista di bronzo, che saranno in gara insieme a Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. Oggi infine sarà l’ultima giornata per lo short track e il programma della serata coreana alla Gangneung Ice Arena sarà fittissimo, perché ci saranno ben tre titoli da assegnare. In ottica italiana naturalmente spiccano i 1000 metri femminili che vedranno protagonista Arianna Fontana: alle ore 11.14 via ai quarti di finale (la valtellinese sarà nel secondo), le semifinali sono in programma alle ore 11.51, mentre la finale è attesa alle ore 12.29. Orari naturalmente indicativi, dal momento che il calendario è talmente fitto che dei ritardi saranno naturalmente possibili. I 1000 femminili infatti si intersecheranno con i 500 metri maschili, purtroppo senza italiani in gara: quarti dalle ore 11.00, semifinali in programma alle ore 11.42 mentre la finale è attesa alle ore 12.15. In chiusura di serata, il sipario calerà con la staffetta maschile, che si disputa sulla distanza dei 5000 metri: finale B alle ore 12.52 (che potrebbe anche servire per le medaglie, l’Olanda femminile insegna) e poi la finale A che è attesa alle ore 13.00.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 2.00 e 5.30 Slalom maschile sci alpino

Ore 2.30 Big air femminile snowboard

Ore 3.30 e 7.00 Combinata femminile sci alpino

Ore 4.22 Halfpipe maschile freestyle

Ore 5.10 Hockey ghiaccio femminile: Canada-Usa (finale 1^ posto)

Ore 8.30 e 11.20 Staffetta combinata nordica (LH/4x5 km)

Ore 12.15 Staffetta 4x6 km femminile biathlon

Ore 12.15 500 metri maschili short track

Ore 12.29 1000 metri femminili short track

Ore 13.00 Staffetta 5000 metri maschile short track

