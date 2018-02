PAGELLE/ Atalanta-Borussia Dortmund: i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo)

Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: i voti della partita che si è giocata per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea andava a caccia della grande impresa in casa

22 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Atalanta Borussia Dortmund, Europa League (Foto LaPresse)

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si stanno dando battaglia Atalanta e Borussia Dortmund per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-18, al momento la situazione sorride alla squadra di Gasperini che sta vincendo per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. Sin dal fischio d'inizio si intuisce chiaramente come per gli orobici si tratti di una partita fondamentale per la loro stagione, l'equilibrio sul terreno di gioco dura appena 10 minuti: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina Toloi (7) sbuca dalla mischia e deposita il pallone in rete trafiggendo Burki (6). La reazione del BVB non si fa attendere ma Batshuayi (6) e Gotze (5,5) sembrano avere le polveri bagnate (speriamo di non essere smentiti), poco prima della mezz'ora la Dea sfiora il raddoppio con Papu Gomez (6,5) che crossa un cioccolatino per Cristante (6) che tutto solo davanti a Burki si divora letteralmente il 2 a 0 che avrebbe inguaiato ulteriormente la compagine di Stoger. Qualche errore in fase difensiva per De Roon (5,5) che rischia di segnare nella porta sbagliata nel tentativo di sradicare il pallone dai piedi di Batshuayi.

VOTO ATALANTA 7 - Prestazione sin qui commovente degli uomini di Gasperini che si sono portati meritatamente in vantaggio e in contropiede hanno sfiorato il raddoppio.

MIGLIORE ATALANTA: TOLOI 7 - Per adesso sta scrivendo la storia dell'Atalanta, vedremo se tra un'ora circa potremo dire la stessa cosa.

PEGGIORE ATALANTA: DE ROON 5,5 - Qualche imperfezione di troppo dovuta al fatto che sta correndo come un pazzo per tenere testa ai giocatori del BVB.

VOTO BORUSSIA DORTMUND 6 - Dopo il gol di Toloi l'incombenza di fare la partita è passata ai giocatori del BVB che comunque cercano in tutte le maniere di creare pericoli dalle parti di Berisha.

MIGLIORE BORUSSIA DORTMUND: PULISIC 6,5 - L'uomo che sta creando i maggiori pericoli nella trequarti dell'Atalanta.

PEGGIORE BORUSSIA DORTMUND: TOLJAN 5 - Fa una fatica immensa nella metà campo del BVB, impossibile per lui contenere Ilicic e Papu Gomez. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.