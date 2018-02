Probabili formazioni/ Atalanta Borussia Dortmund: quote e le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Atalanta Borussia Dortmund: quote e le ultime novità live. Gasperini e Stoger dovrebbero confermare quasi tutti gli 11 visti in campo all'andata.

22 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Atalanta Borussia Dortmund (LaPresse)

Si accederà questa sera a Mapei Stadium il match di ritorno tra Atalanta e Borussia Dortmund alle ore 21.05: in palio un solo posto ai prossimi ottavi dell’Europa League. La sfida è dall’esito davvero incerto, dato che entrambi i tecnici hanno dalla loro una formazione importante e ben pronta: va però ricordato che nel match di andata i tedeschi seppero affermarsi solo nel minuti finale in casa con il risultato di 3-2. Nonostante tale esito da recuperare, in casa della Dea non ci si dispera, anche perchè la prova mostrata in campo dai nerazzurri pochi giorni fa in questi sedicesimi in Germania è stata davvero importante. Andiamo però ora a vedere nel dettaglio le probabili formazioni della partita di Europa League tra Atalanta e Borussia Dortmund.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo il pronostico fissato alla vigilia del fischio d’inizio di questo match di ritorno di Europa League, pare proprio che siano i nerazzurri i grandi favoriti. Considerando le quote fissate dalla snai nell’1x2 ecco infatti che la vittoria dell’Atalanta è stata data a 2.30, contro il 2.90 dato al Borussia Dortmund: pareggio fissato invece a 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI GASPERINI

Per il match al Mapei Stadium, il tecnico della Dea dovrebbe scommettere di nuovo sul medesimo 11 visto in terra tedesca pochi giorni fa: allora infatti la formazione casa in campo all’induna signal park aveva dato ottima prova di se. In ogni caso l’allenatore dell’Atalanta riconfermerà il 3-4-1-2, già visto in diverse occasioni, con pochi ballottaggi ancora in corso. In difesa infatti non mancherà Caldara, inserito con Masiello e Toloi nel terzetto posto di fronte a Berisha. Nell’ampio centrocampo a 4 troveremo quindi ancora Freuler e De Roon al centro, con Hateboer e Spinazzola sui corridoi più esterni, sicuri della propria maglia titolare. Qualche possibile dubbio in più in avanti: Cristante comunque dovrebbe porsi sulla trequarti, con Gomez e Ilicic titolari sulle punte. Rimane però pronto dalla panchina Andrea Petagna, che già nell’andata di questi sedicesimi di finale non era stato titolare.

LE MOSSE DI STOGER

Per la sfida di ritorno in terra nerazzura, Stoger sa bene che non può permettersi alcun esperimento: il 3-2 ottenuto all’andata infatti non mette al sicuro il Borussia in alcun modo, specie in un campo così ostico. Pare quindi quasi assicurato che il tecnico gaiallonero opti per la probabile formazione che vedremo in campo oggi, per gli stessi 11 , ad eccezione però di Weigl squalificato per questo turno. In ogni caso la scelta tattica dell’austriaco dovrebbe propendere il 4-3-3 come modulo, con in porta il solito Burki. Di fronte rivedremo quindi il medesimo quartetto titolare dell’andata casalinga con Piszczek, Toprak, Sokratis e Toljan. Necessario il cambio in mediana dove Dahoud prenderà il posto di Weigl, mentre il reparto vedrà protagonisti ancora Castro e Reus. Pochi i dubbi anche in avanti: Pulisic dovrebbe ancora vestire la maglia da titolare con Schurrle e Batshuayi, prima punta.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 37 Spinazzola; 4 Cristante; 72 Ilicic, 10 A. Gomez. All. Gasperini

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): 38 Burki; 26 Piszczek, 36 Omer Toprak, 25 Sokratis, 15 Toljan; 27 Gonzalo Castro, 19 Dahoud, 11 Reus; 22 Pulisic, 44 Batshuayi, 21 Schurrle. All. Stoger

