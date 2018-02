Probabili formazioni/ Lazio Steaua: quote, le ultime novità live (Europa League)

22 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Steaua, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Steaua Bucarest rappresenta il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018: alle ore 21:05 di giovedì 22 febbraio i biancocelesti sono di stanza nel loro stadio Olimpico, dove dovranno provare a ribaltare la sconfitta dell’andata e prendersi così il passaggio del turno. La Lazio è stata sfortunata una settimana fa, subendo una rete in contropiede e non convertendo tante occasioni per pareggiare e anche vincere; per quanto ha fatto vedere però ha tutte le possibilità di qualificarsi, anche perchè si tratterà di segnare due gol senza incassarne. E’ lo stesso risultato centrato lunedì sera contro il Verona, quando la squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato la vittoria in Serie A e si è ripresa il quarto posto, forse uscendo da un periodo buio; la Steaua sente comunque vicina l’impresa e proverà a difendere a spada tratta il gol dell’andata. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le due squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Steaua Bucarest.

QUOTE E PRONOSTICO

Lazio nettamente favorita per la partita di Europa League: addirittura, le quote che sono previste dall’agenzia di scommesse Snai sono tra le più “nette” nel panorama generale del ritorno dei sedicesimi. Basta andare a vedere la quota posta sul segno 1 che identifica la vittoria biancoceleste: vale 1,30. Presa in termini assoluti è già molto bassa, ma è nel confronto con il segno 2 per il successo della Steaua, che ha un valore di 11,00 volte la cifra messa sul piatto, che si capisce molto bene quale sia la distanza tra le due squadre, e dunque quanto la Lazio abbia davvero la possibilità di ribaltare l’esito della sfida. Il pareggio è l’eventualità identificata dal segno X e, se davvero uscisse questo risultato, i biancocelesti sarebbero eliminati mentre la Snai vi farebbe guadagnare 5,25 volte la cifra che avrete puntato sulla sfida dello stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO STEAUA BUCAREST

GLI 11 DI INZAGHI

In che modo Simone Inzaghi sceglierà di giocare questa partita? Lo avevamo già detto ieri: probabilmente le scelte dell’allenatore della Lazio ricadranno sui giocatori che lo hanno portato fino a qui, e in ogni caso per lui l’Europa League è sempre stata un modo per dare spazio a chi avesse giocato meno in campionato. Per questo motivo ci aspettiamo che i titolarissimi, almeno inizialmente, restino fuori: da De Vrij a Parolo passando per Lulic e Immobile, magari anche Luis Alberto che resta in ballottaggio con Felipe Anderson (e Nani) per una maglia sulla trequarti. Dunque ecco che davanti a Strakosha agirà Luiz Felipe, con Bastos e Caceres favoriti su Wallace e Radu; ed ecco che sulle corsie laterali vedremo muoversi Basta e Jordan Lukaku, con Marusic che invece non dovrebbe avere la maglia dal primo minuto (e, come già successo all’andata, potrebbe non andare nemmeno in panchina). In mezzo al campo potrebbe esserci Lucas Leiva, con Murgia e Milinkovic-Savic; più difficile che giochi Parolo. Davanti, Caicedo viaggia verso una maglia da titolare; sarà lui la prima punta di riferimento, da vedere poi chi lo affiancherà e se eventualmente Immobile avrà campo nel secondo tempo - sarà probabilmente così se la Lazio avrà bisogno di trovare il gol.

LE SCELTE DI DICA

La Steaua Bucarest dovrebbe confermare la squadra vista all’andata: non ha intenzione di modificare qualcosa Nicolae Dica, che si fida degli undici che hanno vinto una settimana fa. Vlad sarà ancora in porta; Benzar spingerà sulla fascia destra con Junior Morais dall’altra parte, in mezzo la coppia dei centrali formata da Planic e Gaman sarà comunque protetta da una cerniera mediana nella quale Nedelcu e Pintilii sono molto bravi a fare da schermo, distruggendo il gioco avversario e consentendo così agli uomini offensivi di avere campo per le ripartenze. In questo, si è dimostrato bravissimo Gnoheré che ha segnato la rete che ha deciso la sfida di Bucarest; attenzione però anche a Budescu, forse il giocatore di maggiore qualità tra quelli a disposizione di Dica. Sugli esterni il gioco sarà invece demandato a Man e Tanase: anche a loro sarà chiesto di dare una mano in ripiegamento, ci aspettiamo parecchia densità in mezzo al campo per rendere difficile la manovra di una Lazio che probabilmente sarà costretta a passare dagli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO STEAUA: IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 27 Luiz Felipe, 22 M. Caceres; 8 Basta, 96 Murgia, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 5 J. Lukaku; 20 Caicedo, 10 Felipe Anderson

A disposizione: 23 Guerrieri, 3 De Vrij, 26 Radu, 16 Parolo, 18 Luis Alberto, 7 Nani, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro

STEAUA (4-2-3-1): 99 Vlad; 2 Benzar, 16 Planic, 25 Gaman, 12 Junior Morais; 6 Nedelcu, 5 Pintilii; 98 Man, 11 Budescu, 10 Tanase; 9 Gnoheré

A disposizione: 33 Stancioiu, 44 Enache, 15 Momcilovic, 23 Popescu, 80 Filipe Teixeira, 30 Tanase, 17 F. Coman

Allenatore: Nicolae Dica

Squalificati: -

Indisponibili: Alibec

