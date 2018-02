Probabili formazioni/ Lipsia Napoli: quote e le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Lipsia Napoli: quote e le ultime novità live. Tanti i dubbi di Sarri: ampio turnover oppure mettere in campo i titolari per tentare l'impresa?

22 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Lipsia Napoli (LaPresse)

La sfida di Europa League tra Lipsia e Napoli si accenderà questa sera alle ore 19.00 alla Red Bull Arena: nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale è quindi attesa una grande impresa da parte degli azzurri, che pure vedono ormai lontani i sogni di gloria sul continente. La sfida di andata, giocata pochi giorni fa al San Paolo ha infatti visto i tedeschi alla vittoria con il netto risultato di 3-1, che rimane ben difficile da ribaltare per la formazione di Sarri. A rendere ancora più ostica la probabile impresa dei campani è l’incertezza sull’effettiva volontà da parte dei partenopei di mettersi in gioco stasera, assorbiti dal sogno scudetto. Almeno è questa l’impressione ricevuta nella partita di andata, che fa compagnia alla volontà di Sarri di attuare ancora un ampio turnover nel disegnare l’11 azzurro di stasera. Andiamo allora esaminare più da vicino le probabili formazioni di Lipsia-Napoli, mach valido per il ritorno di Europa League.

QUOTE E SCOMMESSE

Considerando le quote fissate alla vigilia per la sfida alla Red Bull arena in terra tedesca, vediamo subito che il pronostico arride alla formazione di casa, avvantaggiata anche dal pesante 3-1 realizzato all’andata. Considerando le valutazione fatte dal portale snai vediamo subito che nell’1x2 la vittoria del Lipsia è stata data a 1.75, con il più alto 4.5 fissato per il Napoli: pareggio valutato comunque a 3,85.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI HASENHUTTL

Per il match casalingo contro il Napoli è assai probabile che il tecnico austriaco voglia confermare il medesimo 11 visto in campo al San Paolo, o perlomeno optare per tanti dei titolari visti in campo nel match di andata. Benchè il risultato ottenuto pochi giorni fa sia importante, l’allenatore austriaco, ben conscio del valore del Napoli non vuole abbassare la guardia. Ecco quindi che nel solito 4-4-2 del Lipsia vedremo in difesa ancora Orban e Upamecano al centro, con Laimer e Klostermann posti sui corridoi più esterni, mentre tra i pali non mancherà Gulacsi. Per la mediana, Forsberg dovrebbe prendere il posto dell’acciaccato Keita (soffre di uno stiramento alla coscia) per far coppia con Kampl, mentre il duo Sabitzer-Bruma si occuperanno delle fasce. Pochi i dubbi in attacco per la probabile formazione tedesca: Puolsen e Werner saranno ancora una volta titolari confermati.

LE SCELTE DI SARRI

Per disegnare la probabile formazione campana, Maurizio Sarri dove trovare la giusta via di mezzo tra l’ampio turnover che non metta a rischio i propri punti di riferimento in campionato, e la volontà di ricordare che la Coppa conta ancora qualcosa per il club azzurro. L’impresa non pare facile ma il tecnico del Napoli non dovrebbe fare a meno del solito 4-3-3 anche se non saranno pochi i ballottaggi in corso. Tra i pali non mancherà Reina, con Tonelli e Kuolibaly chiamati al centro del reparto difensivo, completato da Maggio e Hysaj. Per la mediana dovremmo rivedere in campo Hamsik, con Rog e Diawara, mentre in attacco il tecnico del Napoli potrebbe dare una chance a Mertens, squalificato nel match di andata. Il club azzurro dopo tutto ha bisogno dei gol del belga: in attacco poi dovremmo rivedere Ounas e Zielinski, come nel match del San Paolo.

IL TABELLINO

LIPSIA (4-4-2): 32 Gulacsi; 27 Laimer, 4 Orban, 5 Upamecano, 16 Klostermann; 7 Sabitzer, 44 Kampl, 10 Forsberg, 17 Bruma; 9 Y. Poulsen, 11 Werner. All. Hasenhuttl

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 62 Tonelli, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 30 Rog, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 37 Ounas, 14 Mertens, 20 Zielinski All. Sarri

