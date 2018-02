Probabili formazioni/ Milan Ludogorets: quote e le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Milan Ludogorets: quote e le ultime novità sugli 11 in campo a San Siro. Gattuso opterà per un ampio turnover in casa rossonera, dopo il 3-0 dell'andata.

22 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Ludogorets (LaPresse)

Milan-Ludogorets è il match che avrà inizio oggi giovedì 22 febbraio alle ore 21.05 a San siro, quale incontro di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Visto in grande risultato registrato dai rossoneri nella sfida di andata in terra bulgara, è assai probabile che il tecnico Gennaro Gattuso opti per un ampio turnover di fronte al proprio pubblico, anche perchè il calendario del Diavolo risulta fittissimo, con tanti match decisivi. Diversa invece l’impostazione di Dimitrov per lo stilare la probabile formazione del Ludogorets: benché il club bulgaro non sia favorito da pronostico per capovolgere il 3-0 dell’andata, di certo si vorrà offrire una bella prova alla Scala del calcio. Andiamo quindi a conoscere più da vicino le probabili formazioni di Milan Ludogorets, match atteso per i sedicesimi dell’Europa League.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo il pronostico fissato alla vigilia dal portale di scommesse snai, vediamo che il diavolo non dovrebbe avere alcun problema a trovare il passaggio del turno agli ottavi, oltre che la vittoria. Per l’1x2 ad esempio vediamo che il successo del Milan è stato dato a 1.50, contro il più elevato 6.25 assegnato invece al successo del Ludogorets: pareggio fissato invece a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI GATTUSO

Per il match di ritorno, è certamente saggua la scelta di Gennaro Gattuso di optare per un buon turnover nel disegnare la probabile formazione rossonera, anche forte del pesante 3-0 fissato nel match di andata in terra bulgara. Ovviamente tale ipotesi deve però passare l’esame della fattibilità, visto che non sono pochi i giocatori che potrebbero risultare indisponibili questa sera. In ogni caso l’allenatore rossonero non dovrebbe fare a meno del solito 4-3-3 con il solito Gigio Donnarumma tra i pali. Qualche movimento in più in difesa con Abate e Antonelli attesi sulle corsie più esterne, mentre Romagnoli e Zapata dovrebbero occupare la parte centrale concedendo un po’ di riposo al capitan Bonucci. Movimenti anche in mediana: non mancherà Kessie, a riposo in campionato per squalifica, ma ora rivedremo sia Montolivo che Locatelli. Per il tridente di attacco rivedremo invece Borini e Andrè Silva, ma Gattuso non potrà fare a meno di Suso tra i suoi titolarissimi sull’esterno.

LE MOSSE DI DIMITROV

Per la sfida a San Siro è assai probabile che Dimitrov invece voglia confermare gran parte dell’11 sceso in campo in casa nel match di andata. In casa bulgara però sono attesi alcuni ballottaggi in più rispetto alla probabile formazione rossonera. Il Ludogorets non farà comunque a meno del solito 4-2-3-1, che vedrà tra i pali ancora una volta Renan e di fronte al numero 1 il duo centrale Plastun-Moti: toccherà invece a Cicinho e Sasha presidiare le corsie. Qualche novità in più attesa invece in mediana dove sarà Campanharo a far compagina a Dyakov, già titolare nell’andata: Marchelinho invece non mancherà sulla trequarti. Qualche modifica è attesa anche in attacco: confermato prima punta Swierczok, ma fianco alla maglia numero 70 vedremo ora Lukoki e Wanderson

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 17 Zapata, 13 A. Romagnoli, 31 Antonelli; 79 Kessie, 18 Montolivo, 73 Locatelli; 8 Suso, 9 André Silva, 11 Borini. All. Gattuso

LUDOGORETS (4-2-3-1): 33 Renan; 4 Cicinho, 32 Plastun, 30 Moti, 8 Lucas Sasha; 10 Campanharo, 18 Dyakov; 88 Wanderson, 84 Marcelinho, 92 Lukoki; 70 Swierczok. All. Dimitrov

© Riproduzione Riservata.