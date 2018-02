Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite del ritorno (sedicesimi di finale)

Pronostici Europa League: quote e scommesse per le partite in programma oggi per il ritorno dei sedicesimi. Occhi puntati sulle italiane: Napoli sfavorito contro il Lipsia.

22 febbraio 2018 Michela Colombo

Pronostici Europa League (LaPresse)

Siamo giunti al girone di ritorno dei sedicesimi di finale della Europa League: a chi andrà il favore del pronostico in questa serata così decisiva? Prima però di andare ad esaminare le quote e le scommesse per le partite più importanti, tra cui quelle che vedono impegnati i 4 club azzurri, vediamo che cosa ci riserva il programma del turno. Il primo incontro previsto per oggi giovedì 22 febbraio sarà Cska Mosca-Stella rossa atteso alle ore 17.00, ma il calendario della serata sarà più fitto. Alle ore 19.00 saranno infatti ben 8 i match che si accenderanno ovvero Atletico Madrid-Copenaghen, Dinamo Kiev-Aek, Lazio-Steaua Bucarest, Plzen-Partizan, Lipsia-Napoli, Sporting-Astana, Villarreal-Lione e Zenit San Pietroburgo-Celtic. Infine saranno 6 gli incontri attesi invece alle ore 21.05 e quindi Arsenal-Ostersunds, Atalanta-Borussia Dortmund, Athletic Bilbao-Spartak Mosca, Braga-Marsiglia, Milan-Ludogorets e Salisburgo-Real Sociedad. Andiamo quindi ad esaminare i pronostici stilati dalla nostra redazione per alcune delle partite previste oggi, con particolare attenzione ovviamente agli impegni dei club italiani in questo turno di Europa League.

PRONOSTICO LAZIO STEAUA

Con il 1-0 incassato in terra rumena, la squadra di Inzaghi dovrà fare certo una bella partita di fronte al pubblico di casa se vuole continuare il propio cammino sul continente. Il ribaltone a conti fatti non rimane impossibile per i biancocelesti che paiono aver chiuso con il periodo No di risultati, dopo il pesante successo in campionato ottenuto sul Verona.

PRONOSTICO LIPSIA NAPOLI

Di fronte al pesante 3-1 subito in casa nel match di andata dei sedicesimi di finale, pare davvero difficile che il Napoli possa davvero ambire al passaggio del turno. Il risultato da capovolgere è davvero pesante, specie perché sia ha comunque la netta sensazione che in casa azzurra l’attenzione sia tutta per il sogno scudetto e non per le coppe continentali. Tutto ciò va a favore di tedeschi che invece vorranno stupire di fronte al pubblico di casa.

PRONOSTICO ATALANTA DORTMUND

La Dea è chiamata all’impresa questa sera e la fortuna potrebbe anche assistere la squadra di Gasperini che in questa edizione dell’Europa League ha davvero sorpreso tutti, facendo cadere anche qualche grande. Superare i tedeschi e capovolgere il 3-2 dell’andata non sarà facile ma stasera Bergamo sarà l’uomo in più in campo.

PRONOSTICO MILAN LUDOGORETS

La qualificazione al prossimo turno dell’Europa League pare scontata per il Milan forte del successo per 3-0 firmato all’andata. In ogni caso la squadra di Gattuso ha voglia di vedere di nuovo sorridere il proprio pubblico e in questo senso l’obbiettivo potrebbe venir agilmente centrato dato il pronostico favorevole.

