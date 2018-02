Quando inizia la Formula 1?/ Calendario 2018: data del primo Gran Premio in Australia, si chiude ad Abu Dhabi

La nuova Alfa Romeo Sauber - Instagram

Manca poco più di un mese all’inizio del campionato del mondo di Formula 1 2018. I motori si accenderanno precisamente il prossimo 25 marzo, e lo scenario sarà il circuito di Albert Park, a Melbourne in Australia. Partirà così il tour mondiale che vedrà la Ferrari e la Mercedes pronte a lottare per il titolo, con l’outsider Red Bull, che punta a rifarsi dopo un 2017 un po’ sottotono. Dopo Melbourne sarà quindi la volta del Bahrain, l’8 aprile, poi lo sbarco in Cina la settimana successiva, il 15 dello stesso mese. Dopo due settimane le monoposto di Formula 1 si troveranno invece in Azerbaijan, quindi a maggio, precisamente il 13, il primo atterraggio in Europa, nella splendida Barcellona per il Gp della Spagna. Segnatevi in rosso la data del 27 maggio, quando si terrà uno dei Gp più attesi e amati da piloti e fan, leggasi il Gran Premio di Montecarlo, mentre il 10 giugno si lascerà nuovamente il Vecchio Continente per volare nelle Americhe.

MONZA IL 2 SETTEMBRE

Sull’isola artificiale di Notre-Dame, a Melbourne, di scena il Gp del Canada, breve parentesi prima del ritorno in Europa, dove si resterà fra il 24 giugno e il 2 settembre: in serie si correranno i Gp di Francia, Austria, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Belgio e quindi Italia. Gare storiche, in particolare quella che si terrà sul circuito di Monza, nonché quella di Spa Francorchamps, in Belgio. A quel punto la Formula 1 dirà definitivamente addio all’Europa (ad eccezione della parentesi russa), per giocarsi il finale di stagione fra Asia, Americhe e Arabia Saudita. Il 16 settembre sarà infatti la volta di Singapore, altro circuito spettacolare, quindi lo sbarco in Russia due settimane dopo, per poi fare ritorno nel continente asiatico, precisamente a Sukuza, in Giappone, quindici giorni dopo. Fra ottobre e novembre sarà la volta di Stati Uniti, Messico e Brasile, per poi chiudersi ad Abu Dhabi, nella splendida Marina Bay, il 25 novembre 2018, ad un mese esatto dal Natale.

