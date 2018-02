Risultati Europa League/ Diretta gol live score, sedicesimi: le partite di ritorno

Risultati Europa League: diretta live score delle partite di ritorno per i sedicesimi di finale della seconda coppa europea. Lazio, Milan, Napoli e Atalanta passeranno agli ottavi?.

22 febbraio 2018 Michela Colombo

Risultati Europa League (LaPresse)

E’ il momento dei verdetti anche nel tabellone dei sedicesimi di finale dell’Europa League: dopo il gustoso anticipo tra Cska Mosca e Stella Rossa che si è consumato ieri sera ecco che il secondo torneo torna protagonista con i match di ritorno. Come al solito il programma rimane fittissimo e chiamante tutti gli appassionati non vedono l’ora di conoscere sia risultati finali che coloro che accederanno ai prossimi ottavi, il cui tabellone verrà sorteggiati domani. Riflettori puntati ovviamente sui ben 4 club impegnati in questa fase del turno di Europa League ovvero Lazio, Napoli, Milan e Atalanta, a cui si prospettano partite senza dubbio emozionanti.

LE PARTITE

Andiamo quindi a focalizzare la nostra attenzione sul programma delle partite previste per questa sera per il ritorno degli sedicesimi di Europa League, che oggi verranno inaugurati dalla sfida Lokomotiv Mosca-Nizza, attesa alle ore 17.00. Saranno invece ben 8 le sfide il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 19.00 e quindi Atletico Madrid-Copenaghen, Dinamo Kiev-Aek, Lazio-Steaua Bucarest, Plzen-Partizan, Lipsia-Napoli, Sporting-Astana, Villarreal-Lione e Zenit San Pietroburgo-Celtic. Infine saranno 6 i match attesi invece alle ore 21.05 e quindi Arsenal-Ostersunds, Atalanta-Borussia Dortmund, Athletic Bilbao-Spartak Mosca, Braga-Marsiglia, Milan-Ludogorets e Salisburgo-Real Sociedad.

OCCHIO ALLE ITALIANE

Con l’approssimarsi dei match di ritorno di Europa League andiamo a vedere se i club italiani ce la faranno o meno a presentarsi al prossimo sorteggio per gli ottavi di finale. Chi, almeno sulla carta, non dovrebbe aver problemi oggi in campo per il ritorno è il Milan di Gattuso, oggi padrone di casa. I rossoneri infatti hanno dalla loro il buon 3-0 firmato in trasferta in terra bulgara. Situazione più complessa per l’Atalanta, che a Bergamo avrà da rimediare al 3-2 subito in terra tedesca contro il Dortmund. L’impresa però rimane alla portata dei nerazzurri di Gasperini, veri protagonisti in questa edizione di Europa League. Chi rischia grosso sono invece Lazio e Napoli, che non potranno permettersi di sottovalutare di nuovo il match, sempre che si voglia rimanere in Europa. I biancocelesti dovranno infatti capovolgere l’1-0 subito in trasferta contro lo Steaua Bucarest: gli azzurri invece dovranno mediare al brutto 3-1 subito in casa contro il Lipsia.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 17.00 Lokomotiv Mosca-Nizza

Ore 19.00 Atletico Madrid-Copenaghen

Ore 19.00 Dinamo Kiev-Aek

Ore 19.00 Lazio-Steaua

Ore 19.00 Plzen-Partizan

Ore 19.00 Lipsia-Napoli

Ore 19.00 Sporting-Astana

Ore 19.00 Villarreal-Lione

Ore 19.00 Zenit San Pietroburgo-Celtic

Ore 21.05 Arsenal-Ostersunds

Ore 21.05 Atalanta-Borussia dortmund

Ore 21.05 Athletic Bilbao-Spartak Mosca

Ore 21.05 Braga-Marsiglia

Ore 21.05 Milan-Ludogorets

Ore 21.05 Salisburgo-Real Sociedad

