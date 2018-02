Roma si qualifica ai quarti se.../ Risultati utili contro lo Shakhtar al ritorno (Champions League)

Roma si qualifica ai quarti se... Risultati utili contro lo Shakhtar al ritorno per ribaltare la sconfitta 2-1 subita ieri in Ucraina (Champions League)

22 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

La Roma a caccia della qualificazione in Champions League (Foto LaPresse)

La Roma ieri sera ha perso in casa dello Shakhtar Donetsk e questo potrebbe complicare il cammino dei giallorossi in Champions League. Infatti la Roma si qualificherà ai quarti di finale solo vincendo per 1-0 oppure con due o più gol di scarto. In caso di 2-1 giallorosso al ritorno, martedì 13 marzo allo stadio Olimpico, si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente anche ai calci di rigore, ogni altro risultato invece sancirebbe l’eliminazione della Roma. Una sconfitta o un pareggio ovviamente non servirebbero, ma lo stesso discorso varrebbe anche per una vittoria con un solo gol di scarto dal 3-2 in su. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, una sconfitta con una sola rete di scarto ed essendo riusciti a segnare un gol in trasferta non è nemmeno un bilancio del tutto negativo, ma restano i rimpianti per un secondo tempo pessimo disputato dalla squadra di Eusebio Di Francesco al Metalist Stadium di Kharkiv.

LA ROMA SI QUALIFICA SE… RIMPIANTI PER LA RIMONTA SUBITA

Non è bastato alla Roma infatti il vantaggio iniziale firmato ancora una volta da uno scatenato Cengiz Under per mettere al sicuro la qualificazione, che al termine del primo tempo con la Roma avanti per 0-1 sembrava certamente molto più vicina di quanto lo sia ora per la società del presidente James Pallotta. Le note positive del primo tempo (non solo il gol) sono infatti svanite in un secondo tempo da dimenticare, nel quale la Roma avrebbe potuto subire addirittura più di due gol, il che avrebbe naturalmente messo ancora di più a rischio la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Oltre ai gol di Ferreyra e Fred ci sono infatti stati alcuni eccellenti interventi di Alisson, fino al salvataggio sulla linea di Bruno Peres che proprio nel recupero ha evitato il terzo gol dello Shakhtar Donetsk. Poteva andare meglio ma anche peggio, insomma: comunque nulla è compromesso, a patto naturalmente di non ripetere la prestazione del secondo tempo.

© Riproduzione Riservata.