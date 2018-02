Salisburgo Real Sociedad/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salisburgo Real Sociedad, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siamo in Austria per i sedicesimi di Europa League

22 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Salisburgo Real Sociedad - LaPresse

Salisburgo Real Sociedad sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev; si gioca allo Stadio Salzburg di Salisburgo questa sera, giovedì 22 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 21.05. Il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018 ci propone in questo caso una sfida molto interessante, dal momento che all’andata in Spagna c’era stato un pareggio per 2-2 che lascia apertissimi i giochi, pur con un piccolo vantaggio per gli austriaci grazie ai due gol segnati in trasferta. Il Salisburgo dunque passerà il turno vincendo oppure pareggiando per 0-0 o anche 1-1; con un altro 2-2 naturalmente si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigori per decretare chi si qualificherà agli ottavi; la Real Sociedad si qualificherà invece con un pareggio dal 3-3 in su o chiaramente in caso di colpaccio in terra austriaca.

L’andata aveva regalato emozioni fino ai minuti di recupero: il Salisburgo era passato in vantaggio al 27’ con l’autogol di Oyarzabal, poi la Real Sociedad aveva ribaltato la situazione grazie a Odriozola al 57’ e Januzaj al minuto 80, ma la doccia gelata per il pubblico di casa arrivò con il gol del pareggio siglato da Minamino per gli austriaci al 94’. D’altronde nella prima fase il Salisburgo ha vinto in modo autorevole il proprio girone, con ben quattro punti di vantaggio sull’Olympique Marsiglia secondo, mentre la Real Sociedad è arrivata seconda nel girone dominato dallo Zenit San Pietroburgo: la situazione è di una sfida che potrà ancora regalare emozioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salisburgo Real Sociedad non sarà trasmessa in diretta tv come evento singolo da Sky, l’emittente che detiene i diritti della Europa League. Gli abbonati potranno comunque seguire la trasmissione Diretta Gol Europa League sul canale numero 206, cioè Sky Supercalcio, che darà aggiornamenti da tutti i campi compresa dunque naturalmente Salisburgo e che sarà visibile anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO REAL SOCIEDAD

Parlando adesso delle probabili formazioni, il Salisburgo deve fare i conti con la squalifica del difensore Caleta-Car e con gli infortuni dei centrocampisti Leitgeb e Berisha. Di conseguenza potremmo ipotizzare Onguene al fianco di Ramalho nella coppia difensiva centrale al fianco di Ramalho davanti al portiere Walke. Terzino destro Lainer e Ulmer a sinistra. Nel modulo 4-3-1-2 degli austriaci a centrocampo potrebbero esserci Yabo, Samassekou e Haidara, mentre in attacco possiamo immaginare Schlager trequartista alle spalle di Dabbur e Hwang. Assenze pesanti per la Real Sociedad, che deve fare a meno degli infortunati Xavi Prieto a centrocampo, Concha e Willian José in attacco. Nel 4-4-2 che è probabile modulo di partenza ipotizziamo dunque Rulli in porta, protetto dalla difesa a quattro con Odriozola, Llorente, Moreno e Rodrigues da destra a sinistra. A centrocampo la coppia in mediana Illaramendi-Zubeldia, sugli esterni ipotizziamo Januzaj a destra e Oyarzabal a sinistra, tandem d’attacco con Juanmi e Bautista.

QUOTE E PRONOSTICO

Anche a causa del risultato maturato all’andata, il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai è piuttosto equilibrato, ma con un vantaggio per il Salisburgo. Davanti al pubblico amico gli austriaci partono favoriti, con una quota di 2,35 sul segno 1; viceversa la vittoria della Real Sociedad, che viene ovviamente identificata dal segno 2, vale 2,90 volte la posta in palio ed è dunque una possibilità perfettamente credibile. Equilibrio vuol dire che pure il pareggio è certamente possibile: se questa è la vostra scommessa sulla partita di questa sera è il segno X che dovrete giocare, potendo vincere 3,55 volte la cifra che avrete puntato.

