Sofia Goggia, olimpiadi invernali 2018/ Pyeongchang, la sciatrice: “Sono sempre la stessa”

Sofia Goggia, olimpiadi invernali 2018, Pyeongchang, la sciatrice: “Sono sempre la stessa”. Le nuove parole della fresca vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici

Sofia Goggia, fresca vincitrice della medaglia d'oro - LaPresse

Il giorno dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali del 2018, è uno splendido risveglio per Sofia Goggia. La fresca vincitrice della medaglia d’oro in Corea del Sud, ha rilasciato una breve intervista ai giornalisti presenti a Casa Italia. La bergamasca ammette di aver passato una notte insonne, come del resto era prevedibile: «Non ho chiuso occhio, dalle 2 alle 4 un po’ ma è stato un sonno davvero leggero, ma va benissimo così». Come fare altrimenti quando hai sulle spalle il sogno di una vita, l’obiettivo di ogni atleta professionista al mondo, appunto, la medaglia d’oro vinta difendendo i colori del proprio paese. «E’ un sogno che si è avverato – ha proseguito Sofia - in mezzo c’è tutto un percorso fatto di gioie, dolori, vittorie, sconfitte, una torta fatta con mille ingredienti che alla fine è venuta bene».

“SONO SEMPRE LA STESSA”

Ed ora potrebbe aprirsi una nuova vita per la Goggia, ma la stessa non vuole sentirne parlare: «No niente vita da star – ammette - rimarrò la stessa, magari qualche incombenza in più ma io sono sempre io, sarei stata la stessa anche senza questa medaglia». Sicuramente la bella Sofia avrà 150.000 euro in più sul conto in banca, questa infatti la cifra che il Coni, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, elargisce a tutti gli atleti azzurri che hanno portato a casa una medaglia d’oro. «Mi hanno scritto in tantissimi – chiosa la sciatrice - mezza Italia fra atleti, personaggi famosi… e sono molto contenta». E a breve il ritorno a casa dove probabilmente l’attenderà una grande festa d’accoglienza, ma l’atleta italiana ammette: «No, le feste più belle son quelle che non si programmano».

© Riproduzione Riservata.