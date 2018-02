Sora Castellana Grotte/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1)

Diretta Sora Castellana: info streaming video e tv. Si accende oggi il posticipo della 24^ giornata di campionato: è scontro per evitare l'ultimo posto in classifica.

22 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Sora (da facebook ufficiale)

Sora-Castellana Grotte, diretta dagli arbitri Gianfranco Piperata e Ilaria Vagni, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedì 23 febbraio 2018 al Pala Globo: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30. Si giocherà in casa della formazione di Mario Barbiero l’unico posticipo previsto in questa 24^ giornata del campionato di Superlega, ultimo turno infrasettimanale per la regular season 2017-2018 . Come possiamo imaginare quindi la stagione in corso è ormai agli sgoccioli, visto che l’ultimo turno di giocherà solo il prossimo 4 marzo. I punti in palio oggi quindi risultano pesantissimi, ma, classifica alla mano, pare che neanche un miracolo possa salvare i due club dal ruolo di fanalino di coda.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Sora e Castellana Grotte attesa oggi alle ore 20.30, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento confermato quindi al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ricordiamo che la sfida sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il portale gratuito raiplay.it.

IL CONTESTO

In questa sfida tra piccole appare davvero difficile fare un pronostico della vincitrice, anche perché sono state davvero pochissime le soddisfazioni registrate in stagione da entrambe le formazioni. Controllando la classifica infatti vediamo subito che i padroni di casa oggi al Pala Globo sono il fanalino di coda, con appena 7 punti a bilancio quando ormai si sta per consumare la 24^ giornata di campionato. Al penultimo gradino della classifica della Serie A1 ecco invece la neopromossa Castellana Grotte: per la squadra di Pino Lorizio i punti raccolti in stagione sono appena 10, davvero troppo pochi se consideriamo che la capolista alla vigilia del turno, Perugia, ne ha guadagnati finora 63. In questo senso ovviamente il match di questa sera si annuncia più che equilibrato ed appare assai probabile che possiamo di nuovo chiudersi solo al ti break come pure è già successo nella partita di andata in casa di Castellana grotte (fu successo risicato per Sora). Nonostante questi numeri comunque il match di questa sera vanta una posta molto pesante: potrebbe infatti giocarsi oggi il disonore dell’ultimo posto in classifica, considerando anche i pochi, prossimi, appuntamenti di entrambe le contendenti.

