Sporting-Astana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sporting CP-Astana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League con i portoghesi che hanno già ipotecato gli ottavi

22 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Sporting Lisbona-Astana, LaPresse

Sporting Lisbona-Astana si gioca giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 19.00 e sarà una delle sfide del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. All'andata lo Sporting ha avuto modo di ipotecare la qualificazione e ora potrà giocare praticamente in scioltezza questa sfida di ritorno contro i volenterosi kazaki dell'Astana. In Kazakhstan il calcio ha fatto passi da giganti negli ultimi anni, con formazioni come l'Astana e lo Shakhtar Karagandy che hanno partecipato alla fase a gironi delle competizioni UEFA, dimenticando i tempi in cui i club kazaki erano autentiche squadre materasso in campo continentale. Lo Sporting all'andata ha però dimostrato di rappresentare una scuola calcistica ancora più avanzata, con la squadra di Jorge Jesus che in patria rincorre ancora il sogno Scudetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Sporting Lisbona Astana si potrà seguire con aggiornamenti su azioni salienti e gol in tempo reale con un abbonamento Sky sintonizzandosi sul canale numero 206 del satellite (Sky Sport 1 HD) con il contenitore Diretta Gol Europa League, visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPORTING LISBONA ASTANA

Presso l'Estádio José Alvalade di Lisbona scenderanno in campo queste probabili formazioni. Lo Sporting Lisbona schiererà Rui Patricio tra i pali, l'italiano Piccini sull'out difensivo di destra e Fabio Coentrao sull'out difensivo di sinistra, con l'uruguaiano Coates e Pinto al centro della difesa. A centrocampo, playmaker arretrati l'argentino Acuna e William Carvalho, mentre il costaricense Ruiz, Martins e Bruno Fernandes saranno i vertici offensivi a sostegno dell'ivoriano Doumbia. Risponderà l'Astana con il serbo Eric a difesa della porta, il bielorusso Shitov impiegato in posizione di terzino destro e Shomko impiegato in posizione di terzino sinistro, con il bosniaco Anicic e Murtazayev difensori centrali, visto che mancherà Logvinenko, espulso per doppia ammonizione nella sfida d'andata e conseguentemente squalificato. A centrocampo Beysebekov sarà il vertice centrale arretrato, con il bielorusso Maevskiy e l'ungherese Kleinheisler centrali, mentre il ghanese Twumasi sarà l'esterno laterale di destra e il croato Tomasov l'esterno laterale di sinistra. L'altro serbo Despotovic sarà confermato come unica punta di ruolo della formazione kazaka.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Jorge Jesus, tecnico portoghese dello Sporting Lisbona, schiererà la squadra con il 4-2-3-1, mentre il tecnico dell'Astana, il bulgaro Stoilov, risponderà con un 4-1-4-1. Nel match d'andata i portoghesi hanno ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale con un tre a uno esterno firmato da Bruno Fernandes, Martins e Doumbia, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio per l'Astana realizzato da Tomasov.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse indicano i portoghesi come netti favoriti per la vittoria anche in questa partita di ritorno, con successo interno quotato 1.28 da Betclic, mentre Bwin propone a 5.50 la quota relativa al pareggio e William Hill che moltiplica per 11.00 l'investimento sull'eventuale successo kazako in Portogallo. Le quote dell'over 2.5 e dell'under 2.5 vengono fissate rispettivamente a 1.72 e 2.07 da Bet 365.

© Riproduzione Riservata.