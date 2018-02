Video/ Cska Mosca Stella Rossa (1-0): highlights e gol della partita (Europa League)

Video Cska Mosca Stella Rossa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida come ritorno dei sedicesimi di Europa League. I russi sono i primi a qualificarsi agli ottavi.

22 febbraio 2018 Michela Colombo

Video Cska Mosca Stella Rossa (LaPresse)

E’ il Cska Mosca la prima squadra qualificata alla prossima fase dell’Europa League: i russi ieri sera hanno infatti battuto per 1-0 lo Stella Rossa, dopo che la partita di andata si era risolta in un pareggio a reti bianche a Belgrado. A decidere le partita e quindi la vittoria della Cska è stata la rete di Dzagoev, arrivata al primo minuto di recupero concesso dalla direzione arbitrale al termine della prima frazione di gioco. Poche in ogni caso le vere occasioni da gol registrate durante tutto il match di Europa League: nella prima fazione di gioco infatti solo il Cska Mosca si è fatto davvero vedere di fronte allo specchio avversario. Considerando invece la ripresa possiamo dire che solo sul finale la squadra dello Stella rossa si è mostrata davvero propositiva. In questo senso il vero protagonista è stato Nabouhane, che al novantesimo ha beccato un palo destra dello specchio di Akinfeev.

LE STATISTICHE

Volendo ora dare un occhio a qualche statistica fissata al triplice fischio finale da CSKA Mosca e Stella Rossa prossima dire che la partita di Europa League ha visto per lunghi momento il pieno dominio della formazione russa. Il CSKA Mosca vanta infatti il 55% del possesso palla e inoltre ha segnato il maggior numero di tiri, ovvero 21 di cui ben 7 sono stati indirizzati verso la porta avversaria. A ciò aggiungiamo nei numeri sempre per la squadra russa anche 18 punizioni e 8 corner, oltre che 1 sola parata: su 500 passaggi effettuati sono stai completati 418. Per lo Stella Rossa invece il possesso palla è stata solo del 45%, mentre nei tiri, i serbi hanno segnato 9 tiri di cui però uno solo è stato ben centrato allo specchio avversario. Per gli altri numeri ricordiamo anche 16 punizioni e 23 rimesse laterali oltre che 6 parate: su 385 passaggi totali sono andata a buon fine solo 322.

