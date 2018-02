Viktoria Plzen-Partizan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viktoria Plzen-Partizan Belgrado: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

22 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Viktoria Plzen-Partizan Belgrado, LaPresse

Viktoria Plzen-Partizan Belgrado si gioca giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 19.00 e sarà una delle sfide del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Partita interessante, ancora in bilico dopo l'uno a uno dell'andata anche se i ceki sembrano favoriti, pur considerando il carattere mostrato a più riprese in questa campagna europea dal Partizan. Negli ultimi quattro mesi, dopo aver perso a Lugano nella fase a gironi di questa Europa League, il Viktoria Plzen ha perso solamente una partita ufficiale, nella Coppa della Repubblica Ceca contro lo Slovacko. Il Plzen ha iniziato solo domenica scorsa il suo cammino in campionato dopo la sosta invernale, pareggiando senza reti sul campo del Sigma Olomouc.

Dall'altra parte il Partizan Belgrado è reduce da una vittoria in trasferta ottenuta in campionato sul campo del Mladost, due a uno con le reti di Jevtovic e Satara (autogol) che hanno mantenuto i bianconeri a nove punti di distanza dai rivali della Stella Rossa, primi in classifica. Il discorso nel campionato serbo sembra molto difficile da riaprire per il Partizan, per questo il fronte europeo potrebbe essere quello sorprendentemente più ricco di soddisfazioni. Il Plzen in Europa League si è piazzato primo nella fase a gironi, ma in un raggruppamento sulla carta non troppo complicato davanti ai romeni dell'FCSB, agli svizzeri del Lugano e agli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Viktoria Plzen Partizan Belgrado si potrà seguire con aggiornamenti su azioni salienti e gol in tempo reale con un abbonamento Sky sintonizzandosi sul canale numero 206 del satellite (Sky Sport 1 HD) con il contenitore Diretta Gol Europa League, visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si scontreranno alla Doosan Aréna di Plzen. Padroni di casa schierati con Hruska tra i pali, Reznik sull'out difensivo di destra e Limbersky sull'out difensivo di sinistra in una difesa a quattro con Hejda e Hubnik impiegati come centrali della retroguardia. Horava e lo slovacco Hrosovsky saranno schierati come vertici arretrati di centrocampo, con Petrzela, Kolar e Kopic incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Krmencik. Risponderà il Partizan Belgrado con Stojkovic in porta, Vulicevic schierato in posizione di terzino destro e Urosevic schierato in posizione di terzino sinistro, mentre al centro della difesa, confermato Miletic, mancherà Mitrovic, espulso per doppia ammonizione nel match d'andata e sostituito da Markovic. Linea a quattro di centrocampo schierata da destra a sinistra con il montenegrino Jankovic, Pantic, Jevtovic e Tosic. In atacco ci saraà il cemrunese Tawamba al fianco del maliano Soumah.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori saranno il 4-2-3-1 per l'allenatore ceko del Viktoria Plzen, Vrba, e il 4-4-2 del tecnico serbo del Partizan Belgrado, Djukic. All'andata i serbi si sono portati in vantaggio a inizio secondo tempo grazie a una rete di Tawamba, ma a nove minuti dal novantesimo i ceki hanno riacciuffato un prezioso pareggio con una rete firmata da Reznik.

QUOTE E SCOMMESSE

Quote del match che vedono i ceki favoriti in maniera abbastanza marcata dai bookmaker, vittoria interna quotata 1.70 da William Hill, mentre Bwin fissa a 3.80 l'eventuale pareggio, mentre Bet365 quota 5.25 l'eventuale successo esterno. Per Unibet, over 2.5 quotato 1.90, stessa identica quota proposta per l'under 2.5.

