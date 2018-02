Villarreal Lione/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Villarreal Lione, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida al Madrigal per i sedicesimi di Europa League

22 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Villarreal Lione - LaPresse

Villarreal Lione sarà diretta dall’arbitro italiano Luca Banti; si gioca all’Estadio de la Ceramica (nuova denominazione dello storico Madrigal) questa sera, giovedì 22 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 19.00. Il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018 tra Villarreal e Lione vede partire i francesi con un bel vantaggio ottenuto giovedì scorso all’andata a Lione, dove i padroni di casa si erano imposti con il punteggio di 3-1. Questo significa che il Lione per qualificarsi agli ottavi di finale questa sera potrà vincere, pareggiare ma anche perdere con un gol di scarto o addirittura con due gol di scarto a patto di segnarne almeno due (dal 4-2 in su). Con il 3-1 per il Villarreal si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, gli spagnoli per qualificarsi invece devono vincere 2-0 oppure con tre o più gol di scarto, impresa non delle più semplici.

Nella partita d’andata tutto era successo nel corso del secondo tempo: andati al riposo ancora sullo 0-0, i francesi si scatenarono proprio nella fase iniziale del secondo tempo, con i gol di Ndombele al 46’ e di Fekir al 49’. Il Villarreal aveva accorciato le distanze grazie a Fornals al 63’ ma infine il gol di Depay al minuto 82 diede di nuovo al Lione il doppio vantaggio, un ottimo margine in vista della sfida di ritorno. Ricordiamo che nella fase a gironi i francesi avevano chiuso al secondo posto dietro a una straordinaria Atalanta, che vinse lo scontro diretto per il primato all’ultima giornata; il Villarreal invece aveva vinto il proprio girone, ma con appena un punto di vantaggio sull’Astana che si rivelò avversaria più ostica del previsto in una lotta a tre che coinvolse fino all’ultimo turno anche lo Slavia Praga.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Villarreal Lione non sarà trasmessa in diretta tv come evento singolo da Sky, l’emittente che detiene i diritti della Europa League. Gli abbonati potranno comunque seguire la trasmissione Diretta Gol Europa League sul canale numero 206, cioè Sky Supercalcio, che darà aggiornamenti da tutti i campi compresa dunque naturalmente Villarreal e che sarà visibile anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL LIONE

Nelle probabili formazioni di Villarreal Lione, sono da segnalare per i padroni di casa diversi infortunati: il portiere Fernandez, il difensore Semedo, il centrocampista Bruno Soriano e l’attaccante italiano Nicola Sansone. Possiamo dunque ipotizzare che nel 4-2-3-1 di partenza possano trovare spazio Asenjo fra i pali, Gaspar terzino destro, i difensori centrali Gonzalez e Ruiz, Costa come terzino sinistro; nella coppia in mediana Trigueros ed Hernandez; Castillejo esterno destro, Cheryshev ala sinistra, Fornals come trequartista alle spalle della punta centrale, l’ex milanista Bacca. Nel Lione da segnalare la squalifica del terzino sinistro Marcal, che potrebbe essere sostituito da Mendy per completare una retroguardia con Rafael, Marcelo e Morel davanti al portiere Lopes. A centrocampo la coppia formata da N’Dombele e Tousart, ecco poi sulla linea della trequarti Traoré, Fekir e Aouar alle spalle del centravanti Diaz.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai, il Villarreal è favorito per la vittoria questa sera, anche perché gli spagnoli dovranno dare tutto per ribaltare la situazione e un successo potrebbe anche non bastare al Sottomarino Giallo. Davanti al pubblico amico il Villarreal parte favorito, con una quota di 2,00 sul segno 1; viceversa la vittoria del Lione, che viene ovviamente identificata dal segno 2, vale 3,55 volte la posta in palio ed è dunque una possibilità non così difficile. Discorso molto simile anche per quanto riguarda il pareggio, che naturalmente farebbe felici i francesi: se questa è la vostra scommessa sulla partita di questa sera è il segno X che dovrete giocare, potendo vincere 3,65 volte la cifra che avrete puntato.

