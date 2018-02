Zenit-Celtic/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Zenit-Celtic: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League, si riparte dall'1 a 0 dell'andata per gli scozzeesi.

22 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Zenit-Celtic, LaPresse

Zenit-Celtic è in programma giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 19.00 presso lo stadio di San Pietroburgo, l'incontro è valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-18, si riparte dall'1 a 0 dell'andata in favore della compagine scozzese allenata da Brendan Rodgers che dovrà difendere il risultato di una settimana fa se vuole ottenere il pass per gli ottavi di finale. Dopo lo 0-1 di giovedì scorso la squadra allenata da Roberto Mancini dovrà cercare di ribaltare letteralmente la situazione, il fatto di non essere riusciti a segnare in trasferta rappresenta un bel problema per la compagine russa che per passare il turno dovrà vincere con almeno due gol di scarto, ed evitare a ogni costo che il Celtic possa trovare la via del gol, in tal caso allo Zenit servirebbero almeno tre reti se non di più.

Per farla breve, i campioni di Scozia hanno a disposizione due risultati su tre per centrare la qualificazione agli ottavi, i giocatori dello Zenit invece non hanno scelta e devono per forza vincere, e nemmeno con lo scarto minimo. Chiaramente si tratta di un'impresa alla portata degli uomini di Mancini che nel campionato russo si trovano a otto lunghezze di distanza dalla Lokomotiv Mosca che guida la classifica, mentre il Celtic tanto per cambiare sta facendo la voce nella Scottish Premiership con un margine di nove punti su Rangers e Aberdeen che sono le più immediate inseguitrici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Zenit Celtic sarà visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport che detiene i diritti televisivi della competizione, appuntamento su Sky Calcio 3 (canale 253 della piattaforma satellitare); per quanto riguarda la diretta streaming video gli abbonati alla pay-tv potranno utilizzare Sky Go su smartphone, tablet e PC.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ZENIT CELTIC

Quasi sicuramente Mancini non potrà fare ampio turn-over e sarà costretto a schierare i suoi uomini migliori: in porta vedremo sicuramente Lunev, davanti a lui i quattro di difesa con i terzini Criscito e Smolnikov che affiancheranno i centrali Mammana e Ivanovic; come al solito il centrocampo sarà guidato da Paredes (che a Roma stanno rimpiangendo assai) con Kranevitter e Kuzyaev a supporto; il tridente d'attacco sarà formato dalla punta centrale Kokorin (non è escluso un impiego dal primo minuto di Driussi) e dalle due ali Rigoni e Poloz. Rodgers risponderà con de Vries in porta (che prende il posto dell'infortunato Gordon, l'estremo difensore 35enne non tornerà prima di aprile), i tre centrali di difesa dovrebbero essere Simunovic, Boyaka e Ajer; a centrocampo gli esterni Lustig e Tierney daranno una mano alla linea di centrocampisti composta dai mediani Bitton, Sinclair e Brown; in attacco Rodgers si affiderà alla coppia Moussa Dembélé-Odsonne Edouard data l'indisponibilità per infortunio di Griffiths).

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Mancini si presenterà con un 4-3-3, modulo che ha utilizzato spesso nel corso di questa stagione, mentre Rodgers si opporrà allo Zenit con un 3-5-2 con gli esterni di centrocampo che daranno una mano ai difensori in fase di contenimento mentre in quella offensiva cercheranno di portare palla per vie laterali. L'unico precedente nella storia recente risale alla scorsa settimana con il Celtic che ha vinto in casa per 1 a 0 grazie alla rete di McGregor.

QUOTE E SCOMMESSE

In casa lo Zenit è dato sicuramente favorito almeno per quanto riguarda la vittoria nel singolo match, l'1 della formazione di Mancini è dato 1,55 su Bet365, il 2 degli ospiti è quotato a 6,00 su Bwin mentre il pareggio su Unibet viene dato a 3,90. Le agenzie di betting non si sbilanciano sul numero di gol complessivamente segnati, la quota dell'Over è fissata a 1,95, quella dell'Under a 1,85; il risultato esatto di 1 a 0 in favore dello Zenit viene dato a 6,00 su Betclic, in tal caso si andrebbe ai supplementari. Su Unibet la qualificazione del Celtic è data a 1,62 contro il 2,25 dello Zenit.

