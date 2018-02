Abu Dhabi Tour 2018/ Streaming video e diretta tv: orario percorso e risultato live (3^ tappa)

Diretta Abu Dhabi Tour 2018: info streaming video e tv, orario e percorso della 3^ tappa. Oggi si andrà da Nations Tower a Big Flag: tanti i protagonisti attesi al via!

23 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta 3^ tappa Abu Dhabi Tour 2018 (LAPresse)

Si accenderà oggi venerdi 23 febbraio la terza e decisiva tappa dell’Abu Dhabi Tour 2018, ultimo appuntamento definito di “allenamento” in vista dei prossimi grandi eventi del calendario ufficiale Uci. A inizio marzo infatti avrà inizio la stagione ufficiale della prima classe del World Tour: sarà quindi fondamentale per tutti i team controllare lo stato di forma dei propri alfieri in vista del fittissimo calendario 2018. Ecco quindi che negli Emirati arabi non sono certo pochi i protagonisti attesi in questa frazione da Nations Tower e Big Flag, visto che sono presenti 18 delle 19 scuderie del massimo circuito, con la sola esclusione della Groupama Fdj. Da Rui Costa a Fabio Abu, fino a Valverde e Cavendish, tutti i big più attesi della stagione 2018 saranno quindi al via di questa appassionate terza tappa dell’Abu Dhabi Tour 2018. Secondo il fuso italiano ricordiamo che la partenza della 3^ tappa è prevista per le ore 10.40, mentre i primi arrivi al traguardo sono previsti per le ore 13.45.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COEM SEGUIRE LA TAPPA

Segnalano che la terza tappa dell’Abu Dhabi Tour 2018 da Tower Nations a Big Flag non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video della frazione. Segnaliamo però a tutti gli appassionati la possibilità di seguire la terza tappa sul sito ufficiale della manifestazione al sito www.abudhabitour.com, dove non mancheranno gli aggiornamenti in diretta.

IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

Non sarà certo un tracciato complicato quello previsto per la giornata di oggi all’Abu Dhabi Tour 2018: la terza frazione da Nations Tower e Big Flag sarà infatti lunga appena 133 km e il tracciato prevede ben due punti sprint. Di questi infatti il primo è stato posto al Km 41 all’altezza del Al Wathba, mentre il secondo è stato già previsto nella mappa al 83.9 km a New Al Salah. Conoscendo un pochino la geografia degli Emirati arabi, è facile immaginare che non vi siano ostacoli o particolari asperità del percorso: le difficoltà previste di questa terza prova saranno le complesse condizioni ambientali con cui si andrà a correre oltre che la grande concorrenza, visto il grande palmares di big presenti al via. Non dobbiamo infatti dimenticare infatti le alte temperature che potrebbero essere registrate nella giornata di oggi ad Abu Dhabi, viste anche le ottime previsioni meteo.

