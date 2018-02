Athletic Bilbao Spartak Mosca/ Muore un poliziotto dopo gli scontri nel pre-gara

Athletic Bilbao Spartak Mosca, muore un poliziotto dopo gli scontri nel pre-gara: un agente di polizia di 50 anni è spirato in seguito ad un arresto cardio-circolatorio

Un pallone da calcio - LaPresse

Una tragedia è avvenuta ieri sera, in occasione della sfida fra l’Athletic di Bilbao e lo Spartak di Mosca, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Quella che doveva essere una festa di sport si è trasformata in una nottata funesta, visto che un poliziotto ha perso la vita. In occasione del pre-partita, la tifoseria basca e quella moscovita si sono scontrate, e ad avere la peggio è stato appunto un componente delle forze dell’ordine, con l’aggiunta di tre feriti. Nel dettaglio, alcuni ultras russi, attorno alle ore 19:50, sono venuti a contatti con dei membri dell’Herri Norte, uno dei gruppi più estremi del tifo di Bilbao, precisamente vicino ad un bar nei pressi dello stadio. Le due tifoserie si sono prima scagliate dei bicchieri e delle bottiglie, per poi lanciarsi contro razzi e bengala.

LA MORTE DEL POVERO POLIZIOTTO

A quel punto è intervenuta la polizia per cercare di sedare la rissa, ma un agente di 50 anni, colpito violentemente al volto, è andato in arresto cardio-respiratorio. Lo sfortunato è stato rianimato e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Basurto, ma ha quindi subito un nuovo arresto cardiaco che questa volta gli è stato fatale. In seguito all’accaduto sono state arrestate cinque persone, fra cui tre teppisti russi, anche se non è ancora chiaro se sia stato identificato o meno l’autore dell’omicidio colposo. Si è trattato comunque di un episodio annunciato da giorni, visto che le due tifoserie si sono punzecchiate sui social, per poi scontrarsi sul campo. Ad aizzare i baschi sono stati in particolare 400 tifosi russi che si sono presentati allo stadio senza biglietti, evidentemente solo per fare casino, rovinando così una bella serata di sport.

