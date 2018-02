Avversario Lazio/ Ottavi Europa League, il sorteggio: chi contro i biancocelesti?

Avversario Lazio quale sarà negli ottavi di Europa League, il sorteggio è atteso fra poco e lo scopriremo presto. Non ci sono vincoli né teste di serie

23 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Avversario Lazio: chi dal sorteggio? (LaPresse)

Quale sarà l’avversario della Lazio negli ottavi di finale di Europa League? Poco dopo le 13.00 ce lo dirà il sorteggio che avrà luogo presso la sede della Uefa a Nyon, in Svizzera. L’attesa è breve, ma per il momento le possibilità sono davvero tante. Bisogna infatti tenere presente il fatto che a partire dagli ottavi non sono più previsti vincoli nel regolamento della Europa League: la Lazio dunque potrà affrontare una qualsiasi delle altre quindici squadre che sono rimaste ancora in corsa. Non ci sono teste di serie e non ci sono più nemmeno i vincoli che vietano di accoppiare squadre della stessa nazione oppure che si sono già affrontate nella fase a gironi, di conseguenza tutte le squadre nell’urna saranno potenziali avversari della Lazio.

AVVERSARIO LAZIO: TUTTE LE POSSIBILI RIVALI

CSKA Mosca, Lokomotiv Mosca, Atletico Madrid, Dinamo Kiev, Viktoria Plzen, Red Bull Lipsia, Sporting Lisbona, Olympique Lione, Zenit San Pietroburgo, Arsenal, Borussia Dortmund, Athletic Bilbao, Olympique Marsiglia, Milan e Salisburgo: ecco dunque tutte le possibili rivali dei biancocelesti di Simone Inzaghi nel prossimo turno della Europa League. Spicca naturalmente la possibilità di un derby italiano con il Milan oltre ad alcune ipotesi affascinanti come ad esempio Arsenal, Atletico Madrid e Borussia Dortmund, che per il momento sarebbe meglio evitare. La certezza è che si giocherà giovedì 8 marzo la partita d’andata e giovedì 15 marzo quella di ritorno: la squadra che verrà estratta per prima, giocherà l’andata in casa.

