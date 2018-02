Avversario Milan/ Ottavi Europa League il sorteggio: chi contro i rossoneri?

Avversario Milan: chi contro i rossoneri ai prossimi ottavi di Europa League? Oggi pomeriggio i sorteggi di Nyon per definire i prossimi incroci del torneo.

23 febbraio 2018 Michela Colombo

Avversario Milan, sorteggio ottavi Europa League (LaPresse)

Il Milan di Gattuso continua vincere e soprattutto a convincere e i rossoneri affronteranno oggi il sorteggio di Nyon per conoscere il loro avversario ai prossimi ottavi di finale dell’Europa League. L’attesa è chiaramente tanta, ma appare complicato complicato fare delle previsioni sul prossimo contendete del club milanese: dobbiamo infatti ricordare che in questa fase del tabellone la formula prevede un sorteggio libero. Non ci saranno quindi praticamente paletti alle urne, che solo oggi pomeriggio sveleranno i prossimi incroci degli ottavi di finale. Ricordiamo pertanto che il sorteggio per gli ottavi di finale dell’Europa League si accenderanno solo alle ore 13.00 di oggi venerdì 23 febbraio 2018: manca quindi ancora poco prima di conoscere il prossimo avversario del Milan.

LA FORMULA DEL SORTEGGIO

Come abbiamo annunciato prima, non ci saranno praticamente vincoli nei sorteggio degli ottavi di Europa League: il Milan quindi potrebbe trovarsi come avversario qualsiasi club. Secondo la formula studiata alla Uefa per questa fase del tabellone del secondo torneo per club infatti non solo con c’è più il concetto di testa di serie, ma pure sono stati tolti i vincoli nazionali, ovvero l’obbligo di evitare il confronto diretto tra club provenienti dallo stesso paese. L’unica eccezionale alla regola riguarda i club russi e ucraini, che non potranno quindi affrontarsi direttamente per via della confusa e problematica situazione politica che vede implicati ancor oggi i due paesi. Delle 15 squadre che quindi oltre al Milan, han avuto accesso al sorteggio chiunque potrebbe essere il nuovo avversario di Gennaro Gattuso e i suoi, persino la Lazio, l’altra unica italiana presente alle urne di Nyon. In ogni caso gli avversari di gran peso non mancano e a Milanello si guarda alla cerimonia attesa nella cittadina svizzera con preoccupazione. A conti fatti però va anche detto che il Milan finora ha mostrato grandi cose in Europa League (nonostante un cammino non certo impossibile) e vi sono quindi ottime chance che l’avventura dei rossoneri sul continente possa continuare.

