Carolina Kostner quinta, oro alla 15enne russa Zagitova/ PyeongChang, olimpiadi invernali 2018

Carolina Kostner, pattinatrice italiana - LaPresse

Nessuna medaglia ma una grande soddisfazione. Carolina Kostner chiude così la sua olimpiade di Pyeongchang, terminando lontana dal podio, ma felice. Alla fine, l’altoatesina ha concluso la propria prova con venti punti di distacco dall’oro, finito sulle spalle della quindicenne Zagitova (atleta russa ma senza bandiera), seguita dalla connazionale Medvedeva. Medaglia d’argento, invece, per la canadese Osmond, con la giapponese Miyahara che ha chiuso in quarta posizione, davanti appunto alla nostra atleta. Una prova comunque soddisfacente per l’italiana, che da quindici anni a questa parte ha vinto medaglie ovunque e in ogni manifestazione, e che ora sembra pronta ad abdicare alle giovanissimi russe. Appena 15, gli anni infatti della vincitrice della medaglia d’oro, meno della metà della nostra Kostner, che ne ha compiuti 31 lo scorso 8 di febbraio.

I PUNTEGGI FINALI

Nel dettaglio, la Zagitova ha ottenuto 239.57 punti, con la Medvedeva che invece si è fermata a 238.26. La Osmond ha vinto il bronzo con 231.01 punti, mentre la nostra Carolina ha chiuso con 212.44 punti, quasi dieci punti di distacco dalla giapponese Miyahara, quarta. Dietro all’italiana, la Sakamoto, altra atleta giapponese, quindi la sudcoreana Choi, la russa Sotskova e infine le due americane Tennel e Nagasu. L’azzurra, così come aveva fatto ieri nel programma corto, ha concluso la propria prova con qualche imprecisione, e soprattutto, con un livello di difficoltà ben inferiore alle atlete che l’hanno preceduta. Il punteggio ottenuto è stato il decimo, ma grazie ai punti sui components (l'aspetto prettamente artistico, di cui la Kostner è una maestra), la Carolina è riuscita ad ottenere il quinto posto assoluto.

