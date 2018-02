Convocati Nazionale/ Stage Italia, 24 nomi sulla lista di Di Biagio

Convocati Nazionale stage Italia, 24 nomi sulla lista di Di Biagio. Diramato l’elenco dei calciatori azzurri che prenderanno parte alla tre giorni di allenamenti a Coverciano

Gigi Di Biagio, neo-ct della Nazionale italiana - LaPresse

E’ stato diramato l’elenco dei convocati del commissario tecnico della nazionale italiana, Gigi Di Biagio, per lo stage di Coverciano. Sono 24 gli azzurri che parteciperanno alla tre giorni di allenamenti che si terranno fra lunedì 26 febbraio e il prossimo mercoledì 28. Tanti i giovani, come del resto era prevedibile, che il ct ad interim ha voluto fra le proprie fila, come ad esempio i due portieri di proprietà dell’Udinese, leggasi Scuffet e Meret, o anche il talentuoso Bastoni dell’Atalanta (di proprietà dell’Inter), un altro nerazzurro come la prima punta Pinamonti, il gioiello Federico Chiesa, alla prima chiamata in assoluto dalla Nazionale, nonché la sorpresa Berardi, pupillo di Di Biagio nell’Under-21, ma che in campionato, con la maglia del Sassuolo, non sta affatto brillando. Il commissario tecnico ha dovuto comunque pescare da una cerchia ristretta di squadre, visto che non ha potuto scegliere i giocatori di Cagliari e Napoli, impegnate proprio lunedì sera nel posticipo della settima giornata di ritorno del campionato, nonché i calciatori di Atalanta (ad eccezione di Bastoni, previa autorizzazione dei bergamaschi), Juventus, Lazio e Milan, tutte squadre che giocheranno mercoledì sera le semifinali di ritorno della Coppa Italia.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Ricordiamo che l’Italia tornerà in campo i prossimi 23 e 27 marzo, nelle amichevoli di Manchester e Londra contro Argentina e Inghilterra. Questo è l’elenco completo dei convocati. Portieri: Simone Scuffet (Udinese), Alex Meret (Spal). Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Torino), Federico Ceccherini (Crotone), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Lorenzo Venuti (Benevento), Francesco Zampano (Udinese). Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Marco Benassi (Fiorentina), Danilo Cataldi (Benevento), Alberto Grassi (Spal), Rolando Mandragora (Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma). Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Roberto Inglese (Chievo Verona), Andrea Pinamonti (Inter), Matteo Politano (Sassuolo).

